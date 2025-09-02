Emilio Fede è morto all’età di 94 anni

Emilio Fede è morto nel tardo pomeriggio di oggi, 2 settembre 2025, e aveva 94 anni. Nella giornata odierna i giornali italiani parlavano di un severo peggioramento della sua situazione clinica che è degenerata con la morte dell’ex direttore del Tg4; a comunicarlo al ‘Corriere’ la figlia Sveva.

Fede era ricoverato da diverso tempo in una clinica vicino Milano e si è spento assistito dalla figlia Sveva. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, classe 1931, è stato uno dei giornalisti più noti e influenti e – dopo l’inizio in Rai – venne scelto da Berlusconi come direttore del TG4 e ne rimase alla guida per vent’anni. Da una parte il suo stile venne apprezzato ma venne criticato da altri per l’aperta vicinanza all’ex premier.

La sua carriera fu segnata anche da inchieste giudiziarie e vicende controverse, ma il suo nome rimase legato indissolubilmente al mondo dell’informazione televisiva. Con la sua figura, ironizzata e imitata più volte, Fede è entrato nell’immaginario collettivo italiano.