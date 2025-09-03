Festa dello Sport Arco 2025: il centro storico diventa palcoscenico delle discipline

Domenica 7 settembre torna ad Arco la Festa dello Sport, giunta alla sua tredicesima edizione. Il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dove le associazioni locali presenteranno le loro attività e offriranno al pubblico la possibilità di cimentarsi in numerose discipline. La manifestazione prenderà il via alle 14 dall’info point con il saluto dell’amministrazione comunale e proseguirà nel pomeriggio fino al momento conviviale delle 17, quando in viale delle Magnolie verrà servita la merenda per tutti, offerta dal Comune di Arco e distribuita dai Nuvola, i Nuclei di volontariato alpino Alto Garda e Ledro.

Il cuore della giornata sarà l’incontro tra cittadini, visitatori e il mondo delle associazioni. Sono una trentina i sodalizi che hanno aderito all’edizione 2025, portando in piazza la ricchezza e la varietà di uno sport praticato a tutte le età. Dal calcio all’atletica, dalla pallacanestro alla pallavolo, dal ciclismo al rugby, dalla ginnastica al tennis, senza dimenticare arrampicata, vela, danza, arti marziali, pugilato, scacchi e perfino softair, le discipline rappresentate coprono un arco vastissimo. Ogni associazione presenterà i propri programmi e, soprattutto, permetterà ai ragazzi di provare sul campo. Pareti di arrampicata mobili, minicampi da calcio e tennis, strutture gonfiabili per l’hockey, tatami per le arti marziali e ring per il pugilato renderanno il centro cittadino un vero laboratorio sportivo. A ogni sport praticato i più giovani riceveranno un coupon: con cinque di essi si potrà ritirare un piccolo omaggio all’info point, fino a esaurimento scorte.

Accanto allo sport attivo, non mancheranno momenti di fascino e curiosità, come l’esposizione di auto e moto d’epoca, i tavoli da ping-pong, le scacchiere con i maestri del gioco e le barche a vela in mostra. L’atmosfera sarà accompagnata dalle voci di Radio Dolomiti, che seguirà l’evento come media partner, mentre lo Sci Club Bolbeno presenterà le nuove proposte rivolte a famiglie e scuole dei Comuni convenzionati, tra cui Arco.

«La Festa dello Sport è stata un’intuizione felice – sottolinea l’assessore Marco Piantoni – perché valorizza il patrimonio delle nostre associazioni e l’ambiente naturale che permette la pratica di tante discipline. È un’occasione preziosa per avvicinare soprattutto i giovani al mondo dello sport, conoscere corsi per principianti e attività agonistiche e riconoscere l’impegno insostituibile delle realtà sportive locali».