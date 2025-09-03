Home » Attualità » Festa dello Sport Arco 2025: il centro storico diventa palcoscenico delle discipline
Attualità Sport

Festa dello Sport Arco 2025: il centro storico diventa palcoscenico delle discipline

Settembre 3, 2025
redazione
2 minuti di lettura
FacebookXEmailWhatsAppLinkedIn

Domenica 7 settembre torna ad Arco la Festa dello Sport, giunta alla sua tredicesima edizione. Il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dove le associazioni locali presenteranno le loro attività e offriranno al pubblico la possibilità di cimentarsi in numerose discipline. La manifestazione prenderà il via alle 14 dall’info point con il saluto dell’amministrazione comunale e proseguirà nel pomeriggio fino al momento conviviale delle 17, quando in viale delle Magnolie verrà servita la merenda per tutti, offerta dal Comune di Arco e distribuita dai Nuvola, i Nuclei di volontariato alpino Alto Garda e Ledro.

Il cuore della giornata sarà l’incontro tra cittadini, visitatori e il mondo delle associazioni. Sono una trentina i sodalizi che hanno aderito all’edizione 2025, portando in piazza la ricchezza e la varietà di uno sport praticato a tutte le età. Dal calcio all’atletica, dalla pallacanestro alla pallavolo, dal ciclismo al rugby, dalla ginnastica al tennis, senza dimenticare arrampicata, vela, danza, arti marziali, pugilato, scacchi e perfino softair, le discipline rappresentate coprono un arco vastissimo. Ogni associazione presenterà i propri programmi e, soprattutto, permetterà ai ragazzi di provare sul campo. Pareti di arrampicata mobili, minicampi da calcio e tennis, strutture gonfiabili per l’hockey, tatami per le arti marziali e ring per il pugilato renderanno il centro cittadino un vero laboratorio sportivo. A ogni sport praticato i più giovani riceveranno un coupon: con cinque di essi si potrà ritirare un piccolo omaggio all’info point, fino a esaurimento scorte.

Accanto allo sport attivo, non mancheranno momenti di fascino e curiosità, come l’esposizione di auto e moto d’epoca, i tavoli da ping-pong, le scacchiere con i maestri del gioco e le barche a vela in mostra. L’atmosfera sarà accompagnata dalle voci di Radio Dolomiti, che seguirà l’evento come media partner, mentre lo Sci Club Bolbeno presenterà le nuove proposte rivolte a famiglie e scuole dei Comuni convenzionati, tra cui Arco.

«La Festa dello Sport è stata un’intuizione felice – sottolinea l’assessore Marco Piantoni – perché valorizza il patrimonio delle nostre associazioni e l’ambiente naturale che permette la pratica di tante discipline. È un’occasione preziosa per avvicinare soprattutto i giovani al mondo dello sport, conoscere corsi per principianti e attività agonistiche e riconoscere l’impegno insostituibile delle realtà sportive locali».

Tags
FacebookXEmailWhatsAppLinkedIn

Riguardo l'autore

Guarda tutti gli articoli
redazione

redazione

Aggiungi commento

Click here to post a comment

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by