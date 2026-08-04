Carta d’identità cartacea: a Trento 1.853 ancora da cambiare

La carta d’identità cartacea non può più essere utilizzata per viaggiare all’estero. Dal 3 agosto 2026, per espatriare è necessario avere la carta d’identità elettronica oppure il passaporto.

Una recente proroga consente comunque di utilizzare fino al 31 gennaio 2027 le carte cartacee non ancora scadute per alcune operazioni essenziali sul territorio nazionale.

Il vecchio documento può essere ancora presentato per ricevere prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, rapportarsi con la Pubblica amministrazione e con i gestori dei servizi pubblici, ricevere posta e atti giudiziari ed effettuare determinate operazioni in banca, alle poste o presso altri istituti finanziari.

Dal primo febbraio 2027, però, le carte d’identità cartacee perderanno definitivamente validità anche per questi utilizzi e dovranno essere sostituite con la Carta d’identità elettronica.

A Trento, secondo i dati dell’ufficio Anagrafe, restano ancora 1.853 documenti da cambiare. Quando il piano straordinario è partito, ad aprile, le carte da sostituire erano 8.082. Finora ne sono state rinnovate 6.229.

Tra i cittadini che devono ancora effettuare la sostituzione, 447 hanno più di 70 anni. Una parte potrebbe avere atteso l’entrata in vigore delle nuove disposizioni che prevedono una durata illimitata della Carta d’identità elettronica rilasciata agli over 70.

Dopo la proroga, il numero delle pratiche settimanali effettuate dagli sportelli comunali è sceso da circa 600 a 250. Il Comune invita quindi a non aspettare gli ultimi mesi disponibili, quando potrebbero aumentare richieste e tempi di attesa.

L’appuntamento può essere prenotato attraverso il sito del Comune di Trento oppure telefonando all’ufficio Anagrafe al numero 0461 884291.