NASpI dopo dimissioni per stalking o violenza: quando spetta

Chi è costretto a dimettersi per proteggersi da violenze, minacce o atti persecutori può avere diritto alla NASpI, l’indennità mensile di disoccupazione. Il riconoscimento, però, non è automatico.

A chiarirlo è l’INPS con il messaggio numero 2540 del 3 agosto 2026. Secondo l’Istituto, in determinate circostanze le dimissioni non rappresentano una scelta libera del lavoratore, ma una decisione resa necessaria dalla tutela della propria sicurezza e incolumità.

La possibilità di ottenere la NASpI può riguardare anche violenze e condotte persecutorie provenienti da persone estranee all’ambiente professionale. Non è quindi necessario che l’autore sia il datore di lavoro, un superiore o un collega.

Devono però esistere circostanze chiare, oggettive e documentate che rendano impossibile proseguire il rapporto di lavoro.

Il diritto può essere riconosciuto, per esempio, quando minacce o molestie vengono commesse lungo il tragitto tra casa e lavoro e impediscono alla vittima di raggiungere la propria sede in condizioni di sicurezza.

Possono essere rilevanti anche le conseguenze delle violenze sull’equilibrio psicofisico, quando risultino così gravi da rendere concretamente impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa.

In questi casi le dimissioni possono essere equiparate a quelle per giusta causa. La disoccupazione viene quindi considerata involontaria e può consentire l’accesso alla prestazione economica.

Ogni domanda dovrà essere esaminata singolarmente. L’elemento determinante sarà il collegamento effettivo tra le condotte subite e l’impossibilità di continuare a lavorare, da dimostrare attraverso elementi oggettivi e documentazione adeguata.

L’INPS ha inoltre comunicato che le sedi territoriali dovranno trattare queste pratiche assicurando priorità e massima riservatezza.