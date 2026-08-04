Gli odori riaccendono i ricordi dell’infanzia: cosa hanno scoperto i neuroscienziati

I neuroscienziati lo sospettavano da tempo: il nostro olfatto è un archivista instancabile, capace di custodire memorie che nessun altro senso riesce a conservare con la stessa intensità. Oggi, grazie a nuove tecniche di neuroimaging e a studi sulla connettività cerebrale, sappiamo come gli odori riescano a riaccendere ricordi dell’infanzia con una precisione quasi fotografica.

Il circuito privilegiato dell’olfatto

La chiave sta nella struttura del cervello. A differenza degli altri sensi, l’olfatto non passa per il talamo, il “centralino” che smista le informazioni sensoriali. Gli odori arrivano direttamente a due aree cruciali:

* Amigdala – centro delle emozioni, soprattutto quelle primarie e viscerali.

* Ippocampo – sede della memoria autobiografica e della formazione dei ricordi.

Questa scorciatoia anatomica spiega perché un profumo possa colpirci con la forza di un déjà-vu: non viene filtrato, non viene razionalizzato, arriva dritto dove nascono le emozioni e dove dormono i ricordi.

Perché l’infanzia?

Gli odori che incontriamo nei primi anni di vita si fissano con particolare intensità. In quell’età:

* l’ippocampo è in pieno sviluppo;

* le esperienze sensoriali sono nuove e forti;

* le emozioni sono immediate, non mediate dal linguaggio.

Il risultato è una sorta di “firma olfattiva” che accompagna ciascuno di noi: il profumo del bucato della nonna, l’odore della scuola materna, la crema solare delle prime vacanze al mare. Sono memorie che non ricordiamo volontariamente, ma che riaffiorano appena un odore simile attraversa il nostro naso.

Cosa mostrano gli studi recenti

Le ricerche più recenti hanno evidenziato tre fenomeni:

* Attivazione simultanea di amigdala e ippocampo quando un odore è associato a un ricordo infantile.

* Maggiore vividezza dei ricordi evocati dagli odori rispetto a quelli richiamati da immagini o suoni.

* Rievocazione involontaria, cioè non mediata da uno sforzo cosciente: il ricordo emerge da solo, come un riflesso.

In alcuni esperimenti, i partecipanti hanno descritto ricordi che non sapevano di possedere, rimasti silenti per decenni.

Il potere narrativo degli odori

Gli odori non evocano solo immagini: riportano con sé emozioni, atmosfere, sensazioni corporee. Sono “memorie multisensoriali compresse”, capaci di ricostruire un intero contesto.

Ecco perché un profumo può farci sentire di nuovo bambini, anche solo per un istante.

Un senso sottovalutato

Viviamo in un mondo dominato da schermi e immagini, ma il nostro cervello continua a considerare l’olfatto un canale privilegiato. È il senso che più di tutti ci collega alla nostra storia personale, quello che ci ricorda chi eravamo prima ancora di sapere chi saremmo diventati.

In sintesi

Gli odori sono scorciatoie biologiche verso la memoria emotiva. Non solo ricordiamo grazie ai profumi: riviviamo. E questa capacità, radicata nella nostra neuroanatomia, rende l’olfatto uno dei sensi più potenti e più misteriosi.

Primo Mastrantoni

presidente comitato tecnico-scientifico di Aduc