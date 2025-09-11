giovedì, Settembre 11, 2025
HomeSportTrento Calcio Femminile: Open Day e allenamenti aperti a settembre per le...
Partita Trento Calcio Femminile vs Gordige u17 Femminile campionato 2022/2023 (foto Daniele Panato/ufficio stampa calcio femminile)
Sport

Trento Calcio Femminile: Open Day e allenamenti aperti a settembre per le giovani calciatrici

Di redazione

-

0
0

Con settembre torna il grande appuntamento con il Trento Calcio Femminile, che apre le porte a tutte le bambine e ragazze nate negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 pronte a scoprire la passione per il pallone. La società gialloblù ha programmato un mese ricco di attività tra Open Day e allenamenti aperti, offrendo a chiunque lo desideri l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera del club.

Dal 15 al 26 settembre 2025, nelle giornate di 15, 17, 19, 22, 24 e 26 settembre, dalle ore 19.00 alle 21.00, le interessate potranno partecipare direttamente agli allenamenti della squadra al Campo Melta di Gardolo. Sarà un’occasione unica per entrare in campo insieme alle calciatrici gialloblù, conoscere lo staff tecnico e condividere lo spirito di squadra.

Il momento clou sarà l’Open Day di sabato 20 settembre 2025 (ore 15.00–17.00). Un pomeriggio pensato per le più piccole, con giochi, attività con il pallone e prove in campo. L’obiettivo è avvicinare al calcio le nuove generazioni in modo semplice, divertente e inclusivo, trasmettendo i valori che da sempre caratterizzano il Trento Calcio Femminile: amicizia, entusiasmo e passione gialloblù.

L’iniziativa è aperta sia a chi ha già esperienza nelle squadre miste, sia a chi desidera muovere i primi passi nel mondo del calcio femminile. Lo staff della società accompagnerà le giovani calciatrici in un percorso di crescita sportiva e personale, all’interno di un ambiente sereno e stimolante.

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online disponibile sul sito ufficiale www.trentocalciofemminile.it oppure al link dedicato.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@trentocalciofemminile.it.

Articolo precedente
Cnr. Nuovo anticorpo sperimentale rallenta progressione del glioblastoma
Articolo successivo
Benvenute matricole UniTrento: al via le prime lezioni per oltre 3300 nuovi studenti
redazione
redazione

Related articles

Stay Connected

0FansMi piace
0FollowerSegui
0FollowerSegui
0FollowerSegui
0IscrittiIscriviti
spot_img

Latest posts

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Popular Posts

Popular category

Attualità1729Politica818Cultura673Società620Editoriali539Pensieri in Libertà453Mondo343Salute e ambiente275Economia264

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by