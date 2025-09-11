Trento Calcio Femminile: Open Day e allenamenti aperti a settembre per le giovani calciatrici

Con settembre torna il grande appuntamento con il Trento Calcio Femminile, che apre le porte a tutte le bambine e ragazze nate negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 pronte a scoprire la passione per il pallone. La società gialloblù ha programmato un mese ricco di attività tra Open Day e allenamenti aperti, offrendo a chiunque lo desideri l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera del club.

Dal 15 al 26 settembre 2025, nelle giornate di 15, 17, 19, 22, 24 e 26 settembre, dalle ore 19.00 alle 21.00, le interessate potranno partecipare direttamente agli allenamenti della squadra al Campo Melta di Gardolo. Sarà un’occasione unica per entrare in campo insieme alle calciatrici gialloblù, conoscere lo staff tecnico e condividere lo spirito di squadra.

Il momento clou sarà l’Open Day di sabato 20 settembre 2025 (ore 15.00–17.00). Un pomeriggio pensato per le più piccole, con giochi, attività con il pallone e prove in campo. L’obiettivo è avvicinare al calcio le nuove generazioni in modo semplice, divertente e inclusivo, trasmettendo i valori che da sempre caratterizzano il Trento Calcio Femminile: amicizia, entusiasmo e passione gialloblù.

L’iniziativa è aperta sia a chi ha già esperienza nelle squadre miste, sia a chi desidera muovere i primi passi nel mondo del calcio femminile. Lo staff della società accompagnerà le giovani calciatrici in un percorso di crescita sportiva e personale, all’interno di un ambiente sereno e stimolante.

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online disponibile sul sito ufficiale www.trentocalciofemminile.it oppure al link dedicato.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@trentocalciofemminile.it.