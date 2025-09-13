Tragedia veneta annunciata: la parodia di Canal che racconta la politica meglio di mille analisi

Ci sono canzoni che si limitano a divertire, e poi ci sono parodie che diventano specchio di un popolo. È il caso di Canal e della sua Tragedia veneta annunciata, rivisitazione in chiave satirica di Serenata. Un brano che, dietro il sorriso, lascia trasparire qualcosa di più: il sentimento diffuso dei veneti, orgogliosi della loro terra e disillusi da una politica che sembra sempre più teatro dell’assurdo dopo l’impossibilità di un terzo mandato per Luca Zaia.

Classe 1986, Il Canal si definisce con autoironia “influencer mona e importante e vendemmiattore”. È uno dei volti social più seguiti del Veneto, capace di far ridere con intelligenza e di usare in modo sarcastico i luoghi comuni della sua terra.

Nelle strofe della Tragedia veneta annunciata si rincorrono partiti e candidati a seguito dell’impossibilità di Zaia di correre per un terzo mandato: il PD senza speranze, la Lega alla deriva, i “fratelli della Meloni” evocati come attori in cerca d’autore. Ma dietro l’ironia resta la forza di una comunità che non perde mai la propria voce. Il Canal canta di “confusione come legge sovrana”, eppure il ritratto che ne esce è quello di una regione viva, fiera della sua identità, che guarda con distacco alle giravolte dei palazzi.

Chi andrà a tagliare il nastro della fiera di Santa Lucia? Chi avrà il carisma per rappresentare davvero i veneti? Domande che fanno sorridere, ma che toccano il cuore della questione: in Veneto la politica cambia, ma l’orgoglio veneto resta immutato.

La forza della parodia sta nel trasformare la crisi politica in una commedia che non ridicolizza, ma anzi esalta la capacità dei veneti di ridere anche nei momenti difficili. È un linguaggio diretto, popolare, che funziona perché dice apertamente ciò che molti pensano sottovoce.

Tragedia veneta annunciata non è soltanto una canzone satirica: è un ritratto collettivo del Veneto di oggi. Racconta partiti che perdono smalto, presidenti che non si trovano, ma allo stesso tempo una comunità che resta orgogliosa di essere veneta e che continua a rappresentare una delle realtà più forti e vitali d’Italia.