domenica, Settembre 14, 2025
15 settembre: serata informativa sul Controllo di Vicinato Ala alla Sala Zendri (ore 20)

Ad Ala il Controllo di Vicinato è già attivo con un gruppo di volontari: l’Amministrazione comunale rilancia l’iniziativa con una nuova serata informativa per aggiornare la Comunità sulla diffusione del progetto e promuoverne l’estensione anche nelle frazioni dove è solo parzialmente presente.

L’appuntamento è quindi per lunedì 15 settembre 2025, alle ore 20, presso la Sala Zendri in via M. Soini. Interverranno il sindaco Stefano Gatti, la Commissario del Governo Isabella Fusiello, l’assessore e onorevole Vanessa Cattoi, il Questore di Trento dott. Nicola Zupo e l’ex Questore dott. Alberto Francini. Il progetto è organizzato in collaborazione con il Maresciallo Capo Bianchi della stazione dei Carabinieri di Ala e con la Polizia Locale Ala-Avio.

Il Controllo di Vicinato è nei fatti uno strumento di prevenzione della criminalità basato sulla partecipazione attiva dei residenti, che collaborano con le Forze dell’Ordine statali e locali competenti sul territorio. L’obiettivo è quello di promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra cittadini, riducendo il rischio di reati contro la proprietàe le persone. Agli abitanti è richiesto di alzare il livello di attenzione, rendendo evidente che la comunità è vigile su ciò che accade nel quartiere: quando i vicini lavorano insieme, furti e altri reati occasionali tendono a diminuire.

Non si tratta di ronde né di richieste di eroismo: si chiede soltanto maggiore attenzione verso situazioni anomale che possono generare apprensione o allarme. Tre gli obiettivi chiave indicati dal progetto: coadiuvare le Forze di polizia nella prevenzionefavorire la cultura della partecipazione e della collaborazione attiva con una comunicazione efficace e organizzata, migliorare il rapporto tra Forze di polizia e comunità grazie allo scambio di informazioni tramite coordinatori in contatto con l’agente di prossimità.

La partecipazione al Controllo di Vicinato è gratuita e su base volontaria per i residenti del Comune di Ala.

