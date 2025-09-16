Giornata Mondiale Tumori Ginecologici 2025: a Milano nasce “Rifiorire insieme, con cura”

In occasione della Giornata Mondiale dei Tumori Ginecologici 2025, sabato 20 settembre l’ospedale Humanitas San Pio X lancia un progetto innovativo e dal forte valore umano: “Rifiorire insieme, con cura”. Un percorso pensato per accompagnare le donne con diagnosi di tumore ginecologico e le loro famiglie attraverso incontri, laboratori e momenti di condivisione che mettono al centro non solo la malattia, ma soprattutto la qualità della vita.

In Italia sono circa 18mila le donne che convivono con un tumore ginecologico, oltre 1,3 milioni nel mondo. Un numero che racconta l’urgenza di iniziative capaci di unire la dimensione clinica a quella emotiva, sociale e relazionale.

“Clinica e Ricerca ci permettono oggi di offrire percorsi terapeutici sempre più personalizzati, con reali prospettive di guarigione. Ma la cura non si limita alla malattia: tocca profondamente la sfera emotiva, psicologica, sessuale e sociale. Per questo iniziative come ‘Rifiorire insieme, con cura’ sono fondamentali: offrono ascolto, supporto e accompagnamento in ogni fase del percorso”, spiega Domenica Lorusso, responsabile del Centro di Ginecologia Oncologica di Humanitas San Pio X.

Il progetto è sviluppato con il contributo delle principali associazioni di riferimento, tra cui ACTO Italia, ACTO Lombardia, aBRCAdabra, LOTO, ALTO e LILT, che da anni si occupano di sostegno alle pazienti oncologiche.

Il programma propone attività che vanno dalla cura della pelle e del corpo alla riscoperta dell’intimità, dall’alimentazione ai benefici dell’attività fisica, fino a temi delicati come la menopausa precoce o i diritti delle pazienti. Ogni incontro vedrà la partecipazione di oncologi, chirurghi, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti ed esperti di benessere e diritti, in un approccio multidisciplinare pensato per ridare centralità alla persona.

L’evento “Rifiorire insieme, con cura” si terrà sabato 20 settembre, dalle 9 alle 13, presso Humanitas San Pio X, in via Francesco Nava 31 a Milano, ed è gratuito. È prevista anche la diretta streaming.

Per iscriversi e consultare il programma completo: Humanitas San Pio X – Rifiorire insieme, con cura.