Il fascino perduto del cocktail serale dopo il lavoro

C’è stato un tempo in cui il rientro a casa dopo una giornata di lavoro non era soltanto un gesto di fatica, ma un piccolo rito di eleganza. Negli anni ’50, tanto nel mondo statunitense, e il cinema ne è un esempio, quanto nelle abitudini anglosassoni e borghesi italiane, prepararsi un cocktail in casa era un modo per suggellare la fine delle ore d’ufficio e l’inizio della vita privata. Un Negroni versato con calma, uno Spritz prima che diventasse aperitivo di massa, o persino un Martini agitato con la precisione di un direttore d’orchestra: erano più di un bicchiere, erano una dichiarazione di stile.

Oggi, in un mondo dove la parola d’ordine è efficienza e dove persino i momenti di relax vengono pianificati con precisione, quel rito sembra appartenere a un’altra epoca. Abbiamo sostituito il cocktail con la fretta dello spritz da bar o con la distrazione di una birra davanti a uno schermo nell’ansia di vedere semmai una partita dall’esito non scontato. Ma ciò che si è perso non è l’alcol in sé: è il gesto lento, l’arte di prendersi del tempo.

Il cocktail serale non è mai stato una questione di quantità, ma di atmosfera. Nel suo bicchiere trasparente con dentro del ghiaccio si rifletteva una promessa: che esiste ancora uno spazio per la raffinatezza dentro la quotidianità. La cultura americana, con i suoi Martini da dopolavoro, lo aveva capito; e anche in Italia, negli anni del boom, la moda dei cocktail importava un’idea di modernità che oggi sembra romanticamente retrò.

Forse sarebbe il momento di riscoprirlo. Non per moda, né per vezzo da gourmet, ma per restituire alla giornata lavorativa un vero epilogo: un istante in cui la fatica si trasforma in piacere, in cui il gesto del mescolare gin, vermut e bitter diventa un atto di resistenza contro la frenesia.