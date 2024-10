TRENTO SPRITZ & GIN Festival 2024

Il 26 e 27 ottobre, Trento accoglierà di nuovo la Fiera Nazionale del Vino con Spritz e Gin Festival che presenterà una vasta gamma di vini di qualità provenienti da tutta Italia. Questo evento offre agli amanti del vino la possibilità di intraprendere un autentico viaggio sensoriale, alimentato dall’impegno a promuovere i piccoli produttori e celebrare il patrimonio vinicolo della nostra nazione.



Un tour del vino d’eccellenza italiano Questo importante evento, organizzato da Arte del Vino, segna una delle tappe di un tour del vino che tocca diverse città in tutta Italia. L’evento di Trento si terrà a Trento EXPO, situato in via Briamasco 2, e mira a mettere in mostra gli sforzi dei piccoli produttori locali che vengono spesso trascurati dai canali commerciali convenzionali. I partecipanti alla fiera avranno l’opportunità di assaggiare una vasta gamma di etichette che raccontano la ricchezza del patrimonio vinicolo del Paese. Accompagnano Spritz e Gin.

L’esplorazione del mondo del vino inizierà in Lombardia, celebrata per i suoi vini spumanti e varietà di uva come Barbera e Pinot Nero. Da lì, il viaggio proseguirà verso il Piemonte, dove le tradizioni locali sono messe in mostra attraverso Nebbiolo, Barbaresco, Dolcetto e Moscato Superiore. L’eleganza dei vini veneti, caratterizzati da varietà autoctone e bollicine, sfocia nell’Emilia Romagna, evidenziata dal vibrante Lambrusco. In Toscana, nota per il suo Sangiovese, vi attendono vini eccezionali, mentre le regioni meridionali includono la Calabria con il suo Cirò e la Puglia, riconosciuta per il Nero di Troia e il Primitivo.

Degustazioni e Superalcolici: Un Weekend Indimenticabile a Trento!

Se sei un appassionato di vino, preparati a vivere un’esperienza straordinaria a Trento il 26 e 27 ottobre! La fiera che si terrà in questi giorni non è solo una semplice degustazione; è un viaggio nel mondo dei sapori e degli aromi, un vero e proprio festival dedicato a tutti i cultori del bere bene.

Bollicine, Bianchi e Rossi: la Magia del Vino

La formula scelta per le degustazioni è davvero azzeccata. Non solo potrai assaporare alcune delle migliori etichette presenti sul mercato, ma avrai anche la possibilità di scrutare dietro le quinte di questo meraviglioso mondo. Scoprirai come ogni produttore abbia una storia unica da raccontare e come la passione e la dedizione si riflettano nel calice. È un’opportunità imperdibile per chi ama il vino e vuole approfondire la propria conoscenza.

NonSoloVino: Cocktail e Divertimento

È l’occasione giusta per rilassarti dopo una settimana di lavoro e divertirti con gli amici. Sabato e domenica, invece, l’appuntamento si sposta a partire da mezzogiorno, offrendoti ore di festa fino a sera. Potrai provare gin tonic artigianali e altre bevande miscelate, tutte realizzate con ingredienti freschi e di qualità. Spritz e Gin a gò gò.

In un mondo sempre più veloce e frenetico, prendere il tempo per assaporare e apprezzare ciò che abbiamo è un dono prezioso. Questo weekend in fiera rappresenta un momento di pausa, un’opportunità per fermarsi e godersi il momento. Che tu sia un esperto sommelier o un neofita curioso, non importa; l’importante è essere lì, pronti a vivere un’esperienza che stimolerà i tuoi sensi e arricchirà il tuo bagaglio culturale.

Non ci resta che dirti: appuntamento a Trento il 26 e 27 ottobre! Porta con te amici, famiglia o chiunque ami il buon bere e sia pronto a scoprire le eccellenze enologiche italiane e internazionali. Ti aspettiamo per un weekend all’insegna del gusto, delle risate e della convivialità. Non mancare!

La Fiera Nazionale del Vino di Trento si annuncia come un evento imperdibile per gli appassionati del settore. Con una selezione che spazia dai robusti Cannonau e Vermentino di Sardegna ai profumati Grillo e Nero d’Avola siciliani, la fiera promette di essere un viaggio sensoriale attraverso le diverse anime del vino italiano. L’aggiunta di etichette internazionali selezionate arricchisce ulteriormente l’offerta, permettendo ai visitatori di esplorare una varietà di gusti e tradizioni vinicole.

Le masterclass gratuite rappresentano un’occasione unica di apprendimento e condivisione, dove esperti del calibro di sommelier rinomati condivideranno la loro conoscenza e passione per il vino. I partecipanti avranno la possibilità di assaporare e comprendere la complessità e l’eleganza di vini prestigiosi, come lo spumante Franciacorta Bellavista, che con le sue bollicine fini racconta la storia di un territorio ricco di tradizione e innovazione. I vini bianchi di Donnafugata, con i loro aromi intensi e le note fruttate, sono un omaggio alla ricchezza del suolo siciliano. I rossi di Antinori, con la loro struttura e profondità, sono testimoni dell’eccellenza enologica italiana.

Oltre alle degustazioni, la fiera offrirà incontri con i produttori, seminari sulle ultime tendenze del settore e spazi dedicati all’incontro tra professionisti e appassionati. Questa manifestazione è una celebrazione della cultura del vino, un’arte che da secoli arricchisce la tavola e la vita sociale. È un’opportunità per scoprire nuovi vini, perfezionare il proprio palato e, soprattutto, per condividere momenti indimenticabili con altri amanti del vino. La Fiera Nazionale del Vino di Trento è quindi un appuntamento da non perdere. Un’esperienza che rimarrà impressa nella memoria di chi parteciperà, buono Spritz e Gin a tutti.

Preparati a festeggiare e a brindare a nuove avventure, nuove conoscenze e al piacere di stare insieme. Ogni calice sarà un motivo per sorridere, ogni cocktail un’opportunità per divertirsi. MC