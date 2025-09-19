Migranti, smantellata rete nei Balcani: 600 persone trafficate

Una rete criminale capace di far passare oltre 600 migranti lungo la rotta dei Balcani occidentali è stata smantellata grazie a un’operazione congiunta che ha coinvolto le autorità di Bosnia ed Erzegovina, Croazia e Slovenia, sotto il coordinamento di Europol.

Il 17 settembre in Croazia è scattata la giornata operativa che ha portato all’arresto del leader della rete — considerato un “high value target” — e di altri tre sospettati. Nove le perquisizioni eseguite, con il sequestro di apparecchiature elettroniche e piccole quantità di droga.

Secondo gli investigatori, l’organizzazione era composta in gran parte da croati, che reclutavano autisti provenienti da Repubblica Ceca, Slovacchia e altri Paesi dell’Est Europa. Lo schema era rodato: i migranti entravano legalmente in Bosnia ed Erzegovina volando da Istanbul a Sarajevo. Da lì venivano accompagnati fino al confine bosniaco-croato, che attraversavano a piedi con l’aiuto di guide.

Una volta in Croazia, trovavano sistemazione temporanea soprattutto nella zona di Spalato, da dove partivano verso altre destinazioni a bordo di auto a noleggio guidate da autisti complici.

La rete utilizzava applicazioni di messaggistica criptata per coordinare le proprie attività e rimanere sotto traccia, dimostrando un alto livello di organizzazione e attenzione alla segretezza.

Le autorità hanno finora collegato il gruppo a oltre 100 episodi di traffico di migranti, con un totale di più di 600 persone coinvolte.

L’indagine si inserisce nel lavoro della Task Force Operativa di Europol, creata nel 2023 per rafforzare la cooperazione tra Paesi colpiti da questo fenomeno. Durante l’operazione, Europol ha fornito supporto analitico e ha dispiegato un esperto in Croazia per verificare in tempo reale le informazioni con le proprie banche dati.

La rotta dei Balcani occidentali si conferma uno snodo chiave per i movimenti migratori secondari verso l’Europa occidentale. Qui reti criminali ben strutturate offrono i propri “servizi” a chi cerca di raggiungere l’Unione Europea aggirando i controlli ufficiali.