Peste suina africana, l’UE allenta le restrizioni: sollievo per gli allevamenti italiani e la filiera da 20 miliardi

Un’importante boccata d’ossigeno per il settore suinicolo italiano. L’Unione Europea ha annunciato l’allentamento delle restrizioni imposte per contenere la peste suina africana, che da tre anni mette in ginocchio gli allevamenti delle province di Lodi, Pavia e Novara. Una decisione che rappresenta un passo avanti decisivo per una delle filiere più importanti dell’agroalimentare nazionale, dal valore stimato in 20 miliardi di euro e simbolo del Made in Italy nel mondo.

A commentare la notizia è stato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, che ha parlato di “una misura chiave per il futuro degli allevamenti italiani, resa possibile grazie al lavoro del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, del ministro della Salute Orazio Schillaci e del commissario straordinario Giovanni Filippini”. Fondamentale anche l’impegno degli allevatori, che in questi anni hanno investito risorse e adottato livelli sempre più elevati di biosicurezza aziendale per arginare la malattia, aggravata dalla diffusione incontrollata dei cinghiali, principale vettore del virus.

Il risultato arriva dopo mesi di pressioni e di collaborazione tra Coldiretti e istituzioni. Proprio in questi giorni Agea ha avviato i pagamenti degli anticipi degli indennizzi alle aziende colpite: un sostegno concreto, che restituisce fiducia a un comparto strategico per l’economia italiana e per l’immagine del nostro cibo nel mondo.

Secondo Coldiretti, la riduzione delle restrizioni segna un cambio di passo importante, ma la sfida non è ancora vinta: resta infatti fondamentale proseguire con controlli, investimenti in sicurezza e una gestione efficace della fauna selvatica per evitare nuove ondate della malattia.