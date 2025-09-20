“E me ne vanto”: la storia di Carlo Falvella tra cameratismo ed eroismo

Ci sono vite che, pur spezzate troppo presto, diventano simbolo. Carlo Falvella aveva solo 22 anni quando, in un’Italia attraversata dalla violenza politica, scelse di non indietreggiare. Ipovedente, ma sempre in prima linea, quel 7 luglio 1972 davanti a un gruppo di antifascisti non si limitò a resistere: decise di frapporre il proprio corpo per salvare un amico. Un gesto che, come scrive Tony Fabrizio nel suo nuovo libro E me ne vanto. La storia di Carlo Falvella (Altaforte Edizioni, 160 pp., 17 €), trasforma la morte in eredità e testimonianza.

Il volume non si limita a ricostruire la cronaca giudiziaria di un omicidio, ma restituisce la dimensione umana di Carlo: non un eroe imbalsamato, ma un ragazzo di carne e sangue che, nel nome del cameratismo, seppe andare oltre se stesso. La scelta di morire non “per caso”, ma per un ideale, lega la sua vicenda a una tradizione millenaria di eroismo europeo.

Fabrizio evita ogni retorica vittimistica, raccontando un sacrificio che ancora oggi interpella le nuove generazioni. Perché ricordare Carlo Falvella significa ribadire che gli anni Settanta non furono solo “piombo”, ma vite spezzate da un odio politico che non esitava a colpire.

Accompagnato dalla prefazione di Alita B. e dalla postfazione di Valentina Carnielli, E me ne vanto si presenta come un atto di giustizia e memoria: un invito a guardare negli occhi il coraggio e a restituire dignità a chi, con semplicità e fermezza, seppe trasformare il proprio destino in testamento ideale.

Altaforte Edizioni propone così non soltanto una biografia, ma un libro capace di parlare anche al presente: perché la storia di Carlo Falvella è, ancora oggi, una lezione di fedeltà e sacrificio.

E me ne vanto. La storia di Carlo Falvella è disponibile sul sito di Altaforte Edizioni e nelle principali librerie online.