sabato, Settembre 20, 2025
HomeCultura“E me ne vanto”: la storia di Carlo Falvella tra cameratismo ed...
Cultura

“E me ne vanto”: la storia di Carlo Falvella tra cameratismo ed eroismo

Di redazione

-

0
0

Ci sono vite che, pur spezzate troppo presto, diventano simbolo. Carlo Falvella aveva solo 22 anni quando, in un’Italia attraversata dalla violenza politica, scelse di non indietreggiare. Ipovedente, ma sempre in prima linea, quel 7 luglio 1972 davanti a un gruppo di antifascisti non si limitò a resistere: decise di frapporre il proprio corpo per salvare un amico. Un gesto che, come scrive Tony Fabrizio nel suo nuovo libro E me ne vanto. La storia di Carlo Falvella (Altaforte Edizioni, 160 pp., 17 €), trasforma la morte in eredità e testimonianza.

Il volume non si limita a ricostruire la cronaca giudiziaria di un omicidio, ma restituisce la dimensione umana di Carlo: non un eroe imbalsamato, ma un ragazzo di carne e sangue che, nel nome del cameratismo, seppe andare oltre se stesso. La scelta di morire non “per caso”, ma per un ideale, lega la sua vicenda a una tradizione millenaria di eroismo europeo.

Fabrizio evita ogni retorica vittimistica, raccontando un sacrificio che ancora oggi interpella le nuove generazioni. Perché ricordare Carlo Falvella significa ribadire che gli anni Settanta non furono solo “piombo”, ma vite spezzate da un odio politico che non esitava a colpire.

Accompagnato dalla prefazione di Alita B. e dalla postfazione di Valentina Carnielli, E me ne vanto si presenta come un atto di giustizia e memoria: un invito a guardare negli occhi il coraggio e a restituire dignità a chi, con semplicità e fermezza, seppe trasformare il proprio destino in testamento ideale.

Altaforte Edizioni propone così non soltanto una biografia, ma un libro capace di parlare anche al presente: perché la storia di Carlo Falvella è, ancora oggi, una lezione di fedeltà e sacrificio.

E me ne vanto. La storia di Carlo Falvella è disponibile sul sito di Altaforte Edizioni e nelle principali librerie online.

Articolo precedente
Al via raccolta del riso: “si svolgerà su una superficie in aumento del 4%, anche se su rese resta punto interrogativo”
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1738Politica821Cultura676Società626Editoriali543Pensieri in Libertà450Mondo349Salute e ambiente284Economia270

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by