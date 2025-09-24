Dalla traccia GPS all’incisione: a Trento l’arte in movimento di Cecilia Maran

Trento torna a farsi crocevia di arte e sperimentazione. Dal 26 settembre al 10 ottobre 2025, lo Spazio FoyEr di via Galilei 26 ospita Mappature sensibili, la nuova mostra della giovane artista e grafica Cecilia Maran, già vincitrice della VII edizione del Festival Internazionale di Incisione Contemporanea di Trento.

Un titolo che è già un manifesto: la mappa non è quella che ci guida verso una meta, ma quella che custodisce i passi, i pensieri e le sensazioni di chi cammina. L’artista parte da un gesto semplice e quotidiano – camminare con lo smartphone in tasca – e trasforma le tracce lasciate dal GPS in opere incisorie. Non più strade da seguire, ma percorsi da ricordare: linee che diventano geografie emotive, tracce di incontri, profumi, pensieri, vibrazioni.

Il digitale non cancella il valore del gesto manuale, anzi: Maran lo rilancia con la forza della tecnica dell’acquaforte, del marbling e della morsura diretta. I segni elettronici diventano segni su carta, concreti, tattili, capaci di restituire allo spettatore il fascino di un andare senza meta che diventa racconto poetico. Il suo lavoro richiama la Land Art di Richard Long, il flâneur di Baudelaire e la teoria delle derive di Guy Debord, dove lo spostarsi non serve a raggiungere qualcosa ma a lasciarsi sorprendere dal paesaggio e dagli incontri.

Nata a Padova nel 1997, Cecilia Maran ha studiato Tecniche dell’Incisione, Grafica d’Arte e Disegno all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove è stata anche tutor. Ha esposto in Italia e all’estero, collaborato con la Collezione Peggy Guggenheim, partecipato a residenze artistiche e si è affermata come una delle voci più interessanti della nuova grafica contemporanea. Con Mappature sensibili porta a Trento non solo un percorso artistico, ma una riflessione più ampia: camminare oggi è ancora un atto poetico? Forse sì, se dietro alle mappe che usiamo per non perderci impariamo a leggere quelle che ci aiutano a ritrovarci.

La mostra sarà visitabile fino al 10 ottobre, con inaugurazione il 26 settembre alle ore 17.00. Lo Spazio FoyEr Cecilia Maran sarà aperto al pubblico dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, il mercoledì solo al mattino.