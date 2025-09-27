Trento-Arzignano: Tabbiani convoca 22 giocatori e punta sulla spinta del Briamasco

Dopo appena tre giorni di pausa il Trento torna in campo e lo fa davanti al proprio pubblico, pronto ad affrontare l’Arzignano Valchiampo nel settimo turno di Serie C Sky Wifi. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 28 settembre alle 12.30 allo stadio Briamasco, in una partita che può pesare molto sulla classifica e, soprattutto, sul morale della squadra.

La formazione guidata da Luca Tabbiani arriva da un pareggio con la Pergolettese che ha lasciato qualche rammarico. I gialloblù sono dodicesimi con sei punti, uno in meno rispetto ai veneti che occupano l’undicesima posizione. Una vittoria, oltre a ribaltare la situazione in graduatoria, darebbe la spinta necessaria per cambiare il passo e far decollare davvero la stagione.

Alla vigilia il tecnico non ha nascosto le sue sensazioni contrastanti, divise tra la delusione per non aver portato a casa i tre punti nell’ultima gara e la fiducia nei confronti della squadra: «Con la Pergolettese avremmo meritato di vincere. La squadra ha lavorato bene nelle riaggressioni e nell’attenzione, ma serve un passo in più per trasformare la prestazione in vittoria. Contro l’Arzignano probabilmente troveremo una squadra chiusa: non sarà facile trovare spazi, ma abbiamo lavorato per variare e sbloccare la gara. Sono fiducioso: i ragazzi si sono allenati con intensità e chi ha giocato meno avrà la possibilità di dimostrare il proprio valore».

Il pensiero di Tabbiani va anche ai tifosi, che fin qui non hanno mai fatto mancare il loro sostegno: «Sappiamo che si aspettano di più e faremo di tutto per regalare loro, oltre che a noi stessi, una soddisfazione».

Per la sfida del Briamasco sono ventidue i convocati. Restano fuori Miranda, Tarolli, Genco e Cruz. Tra i pali ci saranno Sergio Barlocco, Lorenzo Rubboli e Michele Tommasi. In difesa il tecnico potrà contare su Gabriele Calzà, Daniel Cappelletti, Riccardo Fiamozzi, Mattia Maffei, Edoardo Meconi, Zylyf Muca, Andrea Trainotti e Daniele Triacca. In mezzo al campo sono stati chiamati Christian Aucelli, Giacomo Benedetti, Marco Ezio Fossati, Pasquale Giannotti, Amer Mehic e Mattia Ronald Sangalli. In attacco toccherà a Christian Capone, Federico Chinetti, Nicola Dalmonte, Tommaso Ebone e Jacopo Pellegrini.

La direzione di gara è affidata a Giovanni Castellano della sezione di Nichelino, assistito da Manuel Marchese di Pavia e da Mattia Morotti di Bergamo, con Alessandro Pizzi di Bergamo come quarto ufficiale.

Il settimo turno di Serie C Sky Wifi sarà ricco di incroci interessanti: domenica alle 15 andranno in scena AlbinoLeffe-Novara, Triestina-Renate e Virtus Verona-Union Brescia; alle 17.30 la Pergolettese sfiderà la Dolomiti Bellunesi; in serata, alle 20.30, toccherà a Lecco-Giana Erminio e Lumezzane-Inter U23. Lunedì si chiuderà con tre posticipi: Cittadella-Pro Patria, L.R. Vicenza-Pro Vercelli e Ospitaletto-Alcione Milano.