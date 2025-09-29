Evelina Sgarbi: «Mio padre ha bisogno di un amministratore di sostegno, ma non sarò io»

C’è una figlia che parla e un padre che da mesi, racconta, non risponde più. Evelina Sgarbi ha scelto Dentro la Notizia(Canale 5, conduce Gianluigi Nuzzi) per spiegare la sua richiesta: nominare un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi.

«Mio padre ha bisogno di qualcuno che possa amministrare le sue cose in modo giusto. Non chiedo assolutamente di essere io l’amministratore di sostegno».

A preoccupare Evelina sono anche le immagini di queste ore: «Queste fotografie non fanno altro che confermare quello che penso. Mi rattrista molto questa situazione che è diffamatoria per me, ma non fa passare bene neanche lui. Queste foto non mi sembrano molto rassicuranti, anzi. Mettono in luce il fatto che non sta bene».

Le fotografie citate sono state diffuse nelle ultime ore e ritraggono Vittorio Sgarbi al seggio di San Severino Marche.

Sul senso della misura invocata, la figlia insiste: «L’amministratore di sostegno viene preso come un tutore a vita mentre io chiedo un amministratore a favore di mio padre, qualcuno che possa amministrare le cose in modo giusto. Non chiedo di essere io. Nelle condizioni in cui l’ho visto penso che siano necessarie persone competenti che possano aiutarlo a gestire le sue cose».

(L’amministratore di sostegno è una misura di supporto prevista dagli artt. 404 e seguenti c.c., introdotta dalla L. 6/2004, disposta dal Giudice Tutelare e diversa da interdizione/inabilitazione.)

Poi il racconto privato: «Ho sempre avuto un contatto diretto con mio padre, ora non lo sento da mesi. L’ultima volta ho discusso con il suo entourage. Mi sono state fatte accuse infondate, anche da mia sorella. Si cerca di buttare fango su di me. La questione sembra incentrata sui soldi, mentre nessuno ne ha mai parlato».

C’è un’immagine che le è rimasta addosso: «Quando l’ho visto mi ha scioccato molto, non lo riconoscevo più. Ho provato a cercarlo ma sono mesi e mesi che non risponde al telefono a nessuno. L’ultima volta era molto debilitato, ma ancora in sé, a fine novembre dell’anno scorso. Poi le cose sono precipitate».

Sull’annuncio di nozze con Sabrina Colle, Evelina non nasconde i dubbi: «Penso che in questo momento non sia in séed evidentemente sia condizionato anche dall’esterno. Avrà fatto le sue valutazioni».

Infine, la richiesta di trasparenza: «Ho chiesto le cartelle cliniche ma mi sono state negate, di conseguenza voglio fare chiarezza. Saranno le persone idonee nelle sedi opportune a valutare se mio padre è in grado di gestire le sue cose nel modo giusto».

