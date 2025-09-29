La Russia dopo Putin: la vera minaccia che il mondo deve temere

Da più di un quarto di secolo Vladimir Putin domina il Cremlino, piegando istituzioni, superando crisi economiche e militari, fino a diventare quasi sinonimo stesso della Russia. Attorno a lui ruotano mille domande: la sua salute, la sua capacità di reggere il peso della guerra in Ucraina, la sua tenuta politica. Ma forse l’interrogativo davvero inquietante non è lui, bensì ciò che potrebbe accadere quando non ci sarà più.

Putin non è eterno, e attorno alle voci sulla sua salute si intrecciano sospetti e teorie, spesso negate ma mai del tutto sopite. La guerra gli ha regalato un consenso inatteso, alimentando l’immagine del leader indispensabile. Ma dietro la cortina propagandistica si nasconde un vuoto: un vuoto politico che nessuno sembra pronto a colmare.

Sun Tzu diceva che chi conosce se stesso e il nemico non deve temere nulla. Ma come affrontare una Russia post-Putin, il cui cuore segreto non conosciamo più? La Russia di domani potrebbe rivelarsi un gigante senza guida stabile, in balia di falchi, generali e oligarchi che si contendono un potere costruito per non essere condiviso.

Il rischio è enorme. Potremmo trovarci davanti a una Russia più spietata, dove la guerra diventa strumento per consolidare una fragile legittimità interna. Oppure lo scenario peggiore: un Cremlino-arena di scontri tra clan, con il pericolo reale di un’arma nucleare fuori controllo. In ogni caso, l’Europa non sarà più spettatrice distante: oggi il conflitto si consuma oltre il confine ucraino, domani potrebbe bussare alle porte di Varsavia, Berlino, Roma. Cinematograficamente già si era parlato di una crisi che riguardasse il mondo russo, qui potete trovare dei film in merito.

I Romanov non erano immortali, come non lo furono Stalin o Brežnev. Putin ha sorpreso la storia restando in sella più a lungo di molti, ma ogni regno ha una fine. La vera minaccia globale non è la sua permanenza, ma il caos che potrebbe seguire: e in quel momento il mondo deciderà se la Russia sarà un enigmatico nuovo attore o una tempesta pronta a travolgere tutto.