Merano. Carabinieri recuperano ingente quantitativo di droga pronta per lo spaccio

I militari della Stazione Carabinieri di Tirolo sono riusciti a recuperare un ingente quantitativo di droga pronta per lo spaccio.

Siamo in periferia a Merano dove i Carabinieri, dopo aver individuato un condominio solitamente frequentato da spacciatori e pregiudicati, hanno svolto un servizio di controllo del territorio al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado, per implementare gli standard di sicurezza.

I fatti, secondo quanto riportato dall’Arma, risalgono ad alcuni giorni fa quando i militari dell’Arma, sospettando che l’edificio potesse essere utilizzato per l’occultamento di sostanze stupefacenti, hanno setacciato ogni centimetro delle aree comuni, nello specifico il cortile, gli scantinati e le terrazze del tetto e proprio lì, occultato dietro ad un mattone, veniva rinvenuto un involucro contenente circa 150 grammi di marijuana ed un bilancino elettronico.

Dagli accertamenti eseguiti nell’immediatezza non si è potuto risalire al possessore dello stupefacente che, al termine del servizio è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Fonte: Carabinieri)