venerdì, Ottobre 3, 2025
crowd with flags of palestine on manifestation
Photo by Mohammed Abubakr on Pexels.com
Attualità

Sciopero del 3 ottobre: per il Garante è “illegittimo”. Tu da che parte stai? Vota nel nostro sondaggio

Di redazione

Venerdì 3 ottobre l’Italia affronta una giornata di sciopero generale convocata a sostegno della Global Sumud Flotilla. La Commissione di garanzia sugli scioperi ha definito giovedì la proclamazione “illegittima” perché avvenuta senza il necessario preavviso previsto dalla legge 146/1990; i sindacati confermano la mobilitazione e annunciano ricorsi. Chiediamo ai lettori di Secolo Trentino di dire la loro: è giusto scioperare anche senza preavviso? Vota nel sondaggio qui sotto, con risultati in tempo reale.

Nota: Sondaggio non scientifico. Le percentuali riflettono solo le opinioni dei lettori che partecipano sul sito.

Per chi si muove in Trentino, la Provincia segnala che dalle 21:00 di giovedì 2 alle 20:59 di venerdì 3 ottobre i treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Restano attive le fasce di garanzia dei servizi essenziali 6:00–9:00 e 18:00–21:00 per il trasporto regionale. È consigliabile verificare l’andamento della propria corsa poco prima di mettersi in viaggio. 

Sul fronte aereo, ENAC ricorda la tutela nelle fasce 7:00–10:00 e 18:00–21:00 prevista in caso di sciopero. In questa circostanza, tuttavia, non verrà predisposto l’elenco dei voli garantiti proprio perché la proclamazione non ha rispettato i termini di preavviso: prima di partire, controlla le comunicazioni della tua compagnia.

A livello nazionale il dibattito è acceso. Le cronache delle ultime ore riportano lo scontro politico seguito alla decisione del Garante e la discussione sulla proposta di “cauzione” per chi organizza cortei e manifestazioni, rilanciata dal vicepremier Matteo Salvini e contestata da parte della maggioranza e dell’opposizione.

Sciopero generale del 3 ottobre: il Garante lo dichiara illegittimo per mancanza di preavviso
Le Sanzioni a Israele e la Gioventù che ci piace vedere, per strada, a lottare per qualcosa
