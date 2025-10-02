Flotilla, chi deve pagare il volo per il rientro degli italiani fermati da Israele?

L’abbordaggio della Global Flotilla da parte della marina israeliana ha sollevato non soltanto tensioni diplomatiche, ma anche un interrogativo concreto: chi deve sostenere i costi del rientro degli attivisti italiani?

Secondo alcune fonti politiche della maggioranza, il Governo non intende organizzare charter a carico dello Stato. Se Israele dovesse presentare un conto per le spese di rimpatrio, i costi potrebbero quindi ricadere sugli stessi attivisti. Al tempo stesso, il team legale che assiste la Flotilla ha definito questa ipotesi “improbabile”, ricordando che lo Stato italiano mantiene comunque l’obbligo di fornire assistenza consolare ai propri cittadini.

La questione resta dunque aperta, tra interpretazioni politiche, esigenze di tutela e principi giuridici. Per capire cosa ne pensano i nostri lettori, proponiamo un sondaggio rapido e anonimo:

Rimpatrio Flotilla: chi dovrebbe pagare il volo degli italiani fermati da Israele? Il Governo, come rimpatrio consolare Gli attivisti, individualmente Metà Stato / metà privati (co-payment) Una colletta/ONG dedicata Non so / Non mi esprimo

