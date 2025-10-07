martedì, Ottobre 7, 2025
Guida in stato di ebbrezza in Valsugana: provoca incidente dopo alcol e stupefacenti

Sembra che avesse bevuto e assunto stupefacenti prima di mettersi al volante: un trentenne residente in Valsugana è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver provocato un incidente sulla Statale 47, all’altezza di Caldonazzo.
L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari della Stazione di Roncegno Terme e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Borgo Valsugana, poco prima della mezzanotte aveva perso il controllo dell’auto per l’eccessiva velocità, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con un’altra vettura.

L’impatto ha causato il ferimento – fortunatamente non grave – dell’autista dell’altro mezzo. Lo stesso indagato è rimasto lievemente ferito. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati al Pronto Soccorso, dove, su richiesta dei Carabinieri, sono stati effettuati gli accertamenti tossicologici.

Le analisi hanno confermato al momento un tasso alcolemico pari a 0,94 grammi per litro, oltre alla presenza di cannabinoidi nel sangue del conducente. Alla luce dei risultati e degli indizi raccolti, l’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcol e di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

Solo nel mese di settembre 2025, i Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana hanno denunciato sette persone per guida in stato di ebbrezza.
Un fenomeno che continua a destare preoccupazione, soprattutto nelle ore notturne e nei fine settimana, quando – spiegano dall’Arma – il rischio di condotte pericolose aumenta sensibilmente.

L’assunzione di alcol o droghe compromette i riflessi e la capacità di percepire il pericolo, trasformando un normale spostamento in una potenziale tragedia.

