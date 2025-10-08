mercoledì, Ottobre 8, 2025
Contributo prima casa in Trentino: oltre mille domande, Bisesti chiede nuove risorse per giovani e famiglie

Sono state 1.058 le domande presentate entro il 31 agosto 2025 per il contributo provinciale all’acquisto della prima casa da risanare, la misura varata e potenziata dalla Giunta provinciale del Trentino per sostenere giovani coppie, famiglie numerose e nuclei con persone disabili.

Durante la seduta di ieri del Consiglio provinciale, il consigliere della Lega Trentino per Fugatti PresidenteMirko Bisesti, ha chiesto alla Giunta di fare il punto sulla misura e sulle risorse disponibili, auspicando che ogni domanda ammissibile possa essere finanziata e che l’iniziativa venga riproposta anche nei prossimi anni.

“L’iniziativa promossa dalla Giunta – ha sottolineato Bisesti – rappresenta un intervento concreto a sostegno delle giovani coppie, delle famiglie e dei cittadini che vogliono costruire il proprio futuro in Trentino. È un segnale di attenzione verso chi desidera una casa e, allo stesso tempo, un incentivo al recupero del patrimonio edilizio esistente.”

L’assessore competente Simone Marchiori ha riferito che per il 2025 sono stati stanziati complessivamente 10 milioni e 990 mila euro, inizialmente previsti in 5 milioni e poi aumentati con ulteriori 3 milioni e mezzo, fino a raggiungere la cifra attuale grazie all’approvazione della Legge di assestamento.

Le domande finanziabili risultano 847, circa l’80% del totale. Le restanti, ha spiegato Marchiori, potrebbero essere coperte nel corso del 2026, in base alle future disponibilità di bilancio.

Nel 2024, invece, erano stati messi a disposizione 3 milioni e 45 mila euro, che avevano consentito di soddisfare 130 richieste per un importo complessivo di 14 milioni e 35 mila euro.

“Questi dati – ha commentato Bisesti – confermano la grande partecipazione dei cittadini e l’efficacia di una misura che risponde a un bisogno reale. È fondamentale che la Provincia continui su questa strada, trovando nuove risorse per coprire tutte le domande e garantendo stabilità a una politica abitativa che guarda con fiducia al futuro del nostro territorio.”

