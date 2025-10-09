venerdì, Ottobre 10, 2025
Biaggi e Weug: Sicuri al Traguardo, con Anas

Di martinacecco

Sicuri al traguardo” è l’incontro che oggi al Festival dello Sport ha portato i valore aggiunto della velocità su due o su quattro ruote: se n’è parlato ampiamente con Max Biaggi, leggenda del motociclismo e Maya Weug pilota nella Ferrari Driver Academy con la partecipazione di Marco Ludovico, direttore comunicazione Anas.

Primo argomento importante: Anas si è impegnata per portare il numero di incidenti a ZERO per il 2050. Attenzione alla cura della strada, attenzione all’educazione stradale e alla guida, tecnologie di supporto e specialmente attenzione alla guida. La prima causa accertabile di incidenti, in Italia, è la distrazione, prevalentemente da telefono cellulare. Non a caso sono state distribuite le magliette con lo spot “Guida e Basta” che è promosso da Anas con MIT. Ne ha parlato Marco Ludovico.

Seconda questione: guidare per passione, l’esempio del grande campione Max Biaggi che a 18 anni si scopre essere un talento naturale del motociclismo, rende merito al fatto che il talento, di ciascuno di noi, è una bussola che non si deve mai perdere, specialmente quando si è capaci di superare i limiti dell’impossibile, ad esempio percorrendo la pista del Kennedy Space Center, con Vox Wattman arrivando a toccare i 470,257 km/h.

Terza questione: essere donna in Europa è oggi una grande opportunità, perché davanti ci sono spazi immensi, in ambito sportivo, che sono quasi del tutto inesplorati, come ad esempio l’ambito dei Kart e della Formula Uno, Maya Weug è una pilota delle Scuderie Ferrari dell’Academy. Le donne diventate famose che si sono imposte in questa disciplina non sono molte, parliamo di Maria Teresa De Filippis, Maria Grazia Lombardi, chiamata da tutti Lella, Janet Guthrie, Christine Beckers, Divina Glaica, Desiré Wilson, Giovanna Amati, Maria de Villota.

MC

