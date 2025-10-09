La donna che vinse il Nobel e fu dimenticata: Grazia Deledda

La prima donna italiana vincitrice premio Nobel per la letteratura, nonché l’unica, è Grazia Deledda. Lo ha vinto quasi 100 anni fa, nel 1926, quando le donne erano relegate alla vita domestica e la cultura letteraria era solo una prerogativa maschile. Ci sono nomi che il tempo avrebbe dovuto scolpire nella coscienza collettiva, e che invece sembrano svanire dietro il velo dell’indifferenza. Così Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871, è una di questi. Eppure è ricordata distrattamente, come un fatto di cronaca remota, più che come un cardine della nostra cultura: la sua voce ha raccontato l’Italia più vera, quella che si dibatte tra colpa e destino, tra fede e desiderio, tra la legge degli uomini e la voce interiore delle donne.

Nei suoi romanzi non c’è retorica, ma carne viva. In Canne al vento, forse la sua opera più celebre, la Deledda mette in scena l’anima di una Sardegna aspra e simbolica, dove la natura sembra farsi eco del destino umano. Le sorelle Pintor, prigioniere della tradizione e del rimpianto, diventano metafora di un Paese che non sa cambiare. È una storia di immobilità e attesa, di donne piegate ma non vinte, come canne nel vento appunto — fragili ma resistenti. Tante sono le tematiche che affronta nei suoi romanzi, ma sicuramente è importante ricordare che Grazia Deledda non si limita a descrivere la Sardegna; costruisce un universo morale in cui la donna non è mai semplice vittima, ma testimone della condizione umana.

Eppure, questo sguardo femminile e universale è stato spesso archiviato come “regionalismo”, come se la profondità delle sue storie fosse legata a un folklore periferico e non alla grande letteratura.

Perché, dunque, Deledda non è nel pantheon quotidiano dei nostri autori? Perché nei licei italiani continuiamo a leggere D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Moravia — tutti uomini — mentre lei resta confinata in poche righe di programma, quasi fosse un’appendice necessaria ma secondaria?

La risposta è culturale, ma anche psicologica: l’Italia, ancora oggi, fatica ad accettare la grandezza femminile senza attenuarla, senza trasformarla in eccezione. Esiste una misoginia silenziosa, quasi strutturale, che attraversa la storia della letteratura. È la convinzione che la scrittura maschile parli del mondo, mentre quella femminile parli di sé.

Ma rileggere Grazia Deledda oggi è un atto politico e morale. È riconoscere che dietro le sue trame fatte di colpa, di fatalità e di desiderio represso, si nasconde una delle prime grandi narrazioni dell’anima femminile italiana. Lei scriveva in un mondo che non le dava il diritto di esistere come intellettuale, eppure ha scritto meglio di molti uomini che la storia ha consacrato.

Finché continueremo a dimenticare Deledda, a citarla solo per dovere, a non insegnarla con lo stesso rispetto con cui si spiegano i maestri uomini, non sarà solo un problema di memoria letteraria.