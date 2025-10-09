venerdì, Ottobre 10, 2025
Pecco Bagnaia, a Trento, il fuoco dentro

Un incontro emozionante e particolare quello con Francesco Bagnaia, pilota Ducati Lenovo Team MotoGP, intervistato da Federica Masolin al Teatro Sociale di Trento. Dopo una lunghissima attesa fuori dal palco, ecco la folla accalcarsi per lui, Pecco Bagnaia.

Nonostante una stagione davvero complicata, dove il compagno di squadra ha dominato in modo incontrastato e il nostro Francesco ha solo potuto partecipare, l’umore del pilota è ottimo: chi ama lo sport e ci tiene si arrabbia, ma lava i panni sporchi in casa. Ma non accetta facilmente.

Un alberello di Natale con i pacchi da spacchettare: i regali per Bagnaia sono fatti di ricordi, una montagna di cose belle di cui parlare con i suoi fan. Il rock nel cuore del campione, la Juventus e la Formula 1, la moglie, una bellissima vittoria per il pilota, ha detto, insieme comunque al motociclismo, perché la Ducati, frizione a secco, non ha niente a che fare con la Buell. Insomma, gli amori non hanno a che fare con il Paddock, ma con i legami d’infanzia.

Infine, dunque, non si è capito se Bagnaia preferisca giocare a pallacanestro o correre come pilota motociclistico, si presume che la prossima stagione sarà importante, come sono state importanti le tappe che il campione ha fatto in questo ultimo anno, al netto del tabellone.

