Adrenalina pura: l’ottava edizione del Festival dello Sport a Trento

L’atmosfera era elettrica, carica di aspettative e adrenalina, quando la sigla dal ritmo incalzante ha riempito il Teatro Sociale di Trento. Conducevano la serata Federica Masolin e Pierluigi Pardo, pronti a dare il via a quattro giorni di celebrazione dello sport in tutte le sue forme. Ma per rompere il ghiaccio, hanno voluto qualcosa di veramente speciale: una sfida tra due dei migliori sciabolatori azzurri, Luca Curatoli e Luigi Samele.

Il campione del mondo Curatoli e il plurimedagliato olimpico Samele si sono affrontati sul palco, trasformando il Teatro Sociale in una pedana olimpica con tanto di arbitro. La tensione era palpabile e ogni stoccata risuonava come un colpo di tamburo, fino a quando Curatoli non ha trionfato con un punteggio di 5-3, regalando al pubblico un assaggio di ciò che il festival avrebbe avuto in serbo.

Tra gli illustri partecipanti spiccavano nomi iconici come Fabian Cancellara, leggendario ciclista, e Michael Cooper, uno dei miti del basket. Non potevano mancare anche rappresentanti di discipline diverse, come Alessandro Michieletto, giovane promessa della pallavolo, e Massimiliano Rosolino, campione di nuoto e simbolo dello sport italiano. Il festival ha saputo attrarre l’attenzione di diverse generazioni, grazie alla presenza di leggende del calcio come Michel Platini, Zinedine Zidane, David Trezeguet, Zlatan Ibrahimovic e Lothar Matthaeus, tutti pronti a condividere la loro arte e passione con i fan.

Un villaggio di villaggi

Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup, ha aperto l’evento sottolineando l’importanza crescente del Festival dello Sport. “Siamo qui da otto anni – ha dichiarato entusiasta -, ce ne saranno altre due e poi continueremo, sempre più forti”. La sua affermazione ha risuonato nel cuore di tutti coloro che amano lo sport, mentre scherzava con il presidente della Provincia Autonoma, Maurizio Fugatti, esprimendo il desiderio di ricevere la cittadinanza onoraria di Trento. “Trento si mette a disposizione del Festival e diventa un Villaggio Olimpico, dove puoi vedere i campioni del presente e del passato. È tutto bellissimo” ha aggiunto Cairo.

Maurizio Fugatti ha condiviso l’entusiasmo di Cairo, affermando che “è un momento di grandi eventi sportivi per noi” e rimarcando il valore di collegare il festival alle manifestazioni di livello mondiale, come i Giochi Invernali di Milano Cortina e l’Olimpiade giovanile. Inoltre, Trento è stata scelta come sede per i Mondiali di ciclismo del 2031, posizionandosi sempre più al centro del panorama sportivo internazionale. Questi riconoscimenti pongono Trento su una mappa che unisce sport, cultura e comunità, creando occasioni uniche per il coinvolgimento e la celebrazione dei valori sportivi.

La Grande Inaugurazione del Festival dello Sport non è stata solo un inizio, ma un vero e proprio kick-off per un lungo weekend di festeggiamenti, divulgazione e passione sportiva. Dalle sfide tra atleti di élite agli incontri ravvicinati con il pubblico.

Foto: Giovanni Gobber