Reti: Opportunità di incontro e accordo. La mostra che celebra il gemellaggio con la Città di Kempten

Inaugura sabato alle 11, nella sala Thun di Torre Mirana, la mostra Reti: Opportunità di incontro e accordo dell’artista tedesca Gisela Schultze-Bachmann, curata dal Comune di Trento in collaborazione con la Città di Kempten, in occasione del trentottesimo anniversario del loro gemellaggio.

L’esposizione invita a esplorare i molteplici modi in cui le persone entrano in contatto tra loro, mettendo in luce come queste connessioni non solo favoriscano lo scambio di idee ed esperienze, ma possano anche costruire ponti e rafforzare la comprensione reciproca. Scoprite la dinamica delle reti – dalle relazioni personali fino ai collegamenti globali – e come esse possano aprire nuove prospettive e promuovere cambiamenti positivi.

Gisela Schultze-Bachmann è membro dell’associazione Amici delle Città Gemellate di Kempten. Dopo la sua formazione come insegnante di educazione artistica e una lunga attività come consulente professionale indipendente e coach di carriera, è tornata alle sue radici artistiche e ha realizzato numerose mostre della sua vasta opera a Monaco di Baviera e nell’Allgäu. Dal 2019 vive a Kempten con il marito.

La mostra è aperta al pubblico dal 12 al 18 ottobre, dalle 14.30 alle 18, ad eccezione di mercoledì 15, in cui sarà visitabile la mattina, dalle 10.30 alle 13.30. 

(Fonte: Comune di Trento)

