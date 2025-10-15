Riapre l’Ala Karting Circuit: il nuovo tempio dei motori in Trentino, tra curve da brivido e turismo sportivo

Il rombo dei motori torna a farsi sentire tra le montagne del Trentino. Dopo un profondo restyling, l’Ala Karting Circuitriapre ufficialmente al pubblico e si prepara a diventare uno dei punti di riferimento del motorsport italiano ed europeo.

Con i suoi 1.110 metri di tracciato, curve impegnative e dislivelli tecnici, il circuito di Località Chiesurone ad Alarappresenta un ritorno attesissimo per piloti e appassionati. A celebrare la riapertura, presenti l’assessore provinciale Roberto Failoni, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, il consigliere Walter Kaswalder, il sindaco di Ala Stefano Gatti, la presidente del CONI Trento Paola Mora e il presidente di ACI Trento Fiorenzo Dalmeri.

“La riapertura del circuito di Ala è un bellissimo esempio di passione sportiva e visione imprenditoriale – ha sottolineato Failoni –. Il nuovo Ala Karting Circuit è una vetrina per il Trentino e un’opportunità di crescita per il turismo locale”.

Nato nel 1992 e conosciuto come “scuola di guida dei campioni”, il circuito è sempre stato considerato uno dei tracciati più tecnici d’Italia. Con la nuova gestione della famiglia Ebner, piloti e appassionati di lunga data, il kartodromo ha vissuto una vera rinascita: dopo l’acquisizione dell’area nel 2022 e sette mesi di lavori, oggi Ala Karting Circuit torna con un volto completamente nuovo.

“Questo è solo il primo passo – ha dichiarato Markus Ebner, presidente dell’ASD Ala Karting e titolare dell’impianto –. Puntiamo a ospitare gare internazionali e a diventare un centro federale di formazione per i giovani. Il nostro sogno è far crescere qui la prossima generazione di piloti”.

Il tracciato è omologato ACI Sport Grado B e FMI Grado 2E, con 34 posti in griglia e fino a 300 piloti contemporaneamente nelle aree paddock. È in corso anche l’omologazione FIA, che confermerà la valenza internazionale della pista.

Completano l’offerta un’area paddock da 20.000 mq, un negozio ricambi aperto nei giorni di attività e un ristorantecon cucina trentina, pensato per accogliere sportivi e famiglie.

La posizione è strategica: a 5 minuti dall’autostrada A22, tra montagne e natura incontaminata, e a soli 15 minuti dal Lago di Garda. Un mix perfetto tra sport e turismo, destinato ad attirare pubblico da tutta Europa.

A dare il primo segnale del successo che attende il circuito è stato nientemeno che Kimi Räikkönen, ex campione del mondo di Formula 1. Lo scorso 25 agosto, il “The Iceman” ha scelto proprio Ala per scendere in pista con il figlio, confermando la reputazione della struttura come meta d’élite del karting europeo.

Un episodio che ha subito fatto il giro dei social, accendendo la curiosità dei fan e consolidando l’immagine del Trentino come nuova meta del motorsport internazionale.

L’Ala Karting Circuit non è solo un impianto sportivo, ma un vero motore di sviluppo locale. L’indotto legato a competizioni, formazione e turismo sportivo promette di rafforzare l’economia dell’Alto Garda e Vallagarina, con ricadute dirette su hotel, ristoranti e servizi.

Come ha ricordato lo stesso Ebner, l’obiettivo è creare una rete stabile tra circuito, strutture ricettive e istituzioni, per attrarre eventi di alto livello e flussi turistici costanti.