INPS. Assegno Unico Universale: primi otto mesi 2025 erogati a famiglie assegni per 13,1 miliardi di euro

“Nei primi otto mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 13,1 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024″. 

A specificarlo è una nota dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) nella quale quale vengono evidenziati i dati nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato nella giornata di ieri con riferimento al periodo gennaio 2024 – agosto 2025.

L’Istituto, proseguendo nella nota, ha poi evidenziato come siano 6.195.741 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.800.723 figli.

Specificando inoltre come l’importo medio per figlio ad agosto 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesti su 173 €, e vada da circa 57 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 €), a 224 € per la classe di ISEE minima (17.227,33 € per il 2025).

(Fonte e per ulteriori approfondimenti e i dati completi: INPS )

