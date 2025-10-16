giovedì, Ottobre 16, 2025
Attualità

Obesità e legge. Ce la faremo ad  uscire  dallo stigma?

Di redazione

L’obesità non è più solo un tema di salute personale, né tantomeno una questione estetica. Con la recente approvazione della nuova legge sull’obesità, il legislatore ha riconosciuto questa condizione come malattia cronica e complessa, da affrontare con strumenti medici, giuridici e sociali.

Si tratta di una svolta importante, che riguarda milioni di cittadini: oltre 6 milioni di persone convivono con l’obesità e circa un bambino su tre è già in sovrappeso.

I punti cardine della normativa sono:
1) Riconoscimento dell’obesità nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): cure e trattamenti saranno garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
2) Percorsi di cura personalizzati (PDTA): équipe multidisciplinari (nutrizionisti, psicologi, medici specialisti, chirurghi) seguiranno il paziente passo dopo passo.
3) Centri regionali specializzati: ogni Regione dovrà attivare strutture e programmi dedicati.
4) Prevenzione e informazione: campagne nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei media, con attenzione anche alla pubblicità ingannevole di prodotti alimentari.

Dal punto di vista legale e dei diritti dei consumatori, le novità più rilevanti sono:
– Tutela contro le discriminazioni: la legge riconosce l’obesità come condizione che non può essere motivo di esclusione o emarginazione sul lavoro, a scuola o nei rapporti sociali.
–  Invalidità civile: l’obesità viene inserita tra i criteri di valutazione, aprendo la strada a benefici e tutele economiche per chi vive situazioni più gravi.
 – Diritto all’accesso alle cure: i cittadini non dovranno più sostenere, da soli, spese ingenti per trattamenti specialistici.

Una legge non basta se non cambia la cultura collettiva.
Per troppo tempo l’obesità è stata considerata una “colpa” o una mancanza di volontà personale. Oggi si riconosce che è una malattia che richiede cure e non giudizi. Anche il linguaggio conta: parole offensive o atteggiamenti discriminatori possono avere un impatto devastante sulla vita delle persone.

L’obesità non è un problema solo individuale: ha un costo enorme per il sistema sanitario e per la società, tra ricoveri, farmaci, giornate di lavoro perse.
Investire nella prevenzione significa tutelare la salute dei cittadini e rendere sostenibile il nostro Servizio Sanitario.

Questa legge rappresenta un passo avanti nei diritti e nelle tutele delle persone obese, tuttavia resteremo vigili sull’effettiva applicazione delle norme: l’accesso ai centri, la gratuità delle cure, la lotta alle discriminazioni dovranno tradursi in realtà concreta, non restare solo sulla carta.

Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc

redazione
redazione

