Ranucci colpito in casa: la mafia non sbaglia orario

Segui i soldi, è un modo di dire che ha fatto la storia, grazie ad esempi come quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ad oggi, in Italia, i soldi non sono certamente arenati nel settore dell’istruzione. Non sono arenati in settori come il commercio o i mass media.

Girano ampiamente in business come quelli dell’eolico e quello della sanità, visto che siamo in aria di post liquidazione Covid. Girano negli interessi delle banche.

Ad ogni modo, la mafia non sbaglia, la mafia uccide: quindi, non nascondiamoci dietro il solito dito della mafia. Il kilo di esplosivo da fine anno, è stato acquistato senza difficoltà da un preciso personaggio, allora troviamolo.

Troviamo un personaggio che ha posizionato un esplosivo posticcio e senza arte né parte. Sta nell’interesse di tutti eliminare dalla scena il fascino della paura, è un attentato che ha colpito la macchina di un giornalista e di sua figlia.

Nelle inchieste si fanno nomi e cognomi. Uniamoci, seguiamo i soldi e troveremo il colpevole di questo scempio, senza nasconderci nella paura della mafia, che non sbaglia orario e non suona due volte come i postini.

Solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci che viene piantato da solo a condurre inchieste.

E’ un giornalismo che in Italia non è mai decollato. Un professionista toccato in questo modo, sotto casa, nonostante la scorta.

Che pensare? Spesso i peggiori nemici sono nascosti in mezzo agli amici. Non crediamo allo spauracchio della mafia, il colpevole certamente salterà fuori.

Aspettiamo che anche l’Ordine dei Giornalisti possa prendere una posizione chiara, magari sostenendo il collega triplicando i professionisti che lavorano sulle inchieste. Sarà ben più difficile fermare il mare con le mani!

Martina Cecco