Affitti brevi. Dona (UNC): “misura assurda, che presenta profili di incostituzionalità”

Cambia la cedolare secca sugli affitti brevi, che ora resta al 21% solo se non si sono usate attività di intermediazione immobiliare o portali telematici.

In merito si è espresso Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, affermando: “Una misura assurda, che presenta profili di incostituzionalità. Non si tiene in minimo conto il criterio della capacità contributiva fissato dall’art. 53 della Costituzione e a parità di affitto, di reddito, si discrimina a seconda della modalità con la quale ho trovato il nome del locatario”.

Aggiungendo poi: “Peraltro, chi cerca un conduttore tramite un’agenzia o una piattaforma già deve pagare loro una commissione. Insomma, dopo il danno la beffa!”.

Successivamente, concludendo il suo intervento, Massimiliano Dona ha ulteriormente specificato: “Che questo Governo miri ad assicurare nuovi privilegi alla casta degli albergatori lo avevamo già capito, basti pensare al giro di vite alla libertà di parola che si vuole dare per impedire recensioni negative nei loro confronti, in palese violazione dell’art. 21 della Costituzione, ma che ora si danneggino anche le famiglie con una discriminazione fiscale ci pare il colmo. Un conto è distinguere nel caso una persona affitti più case, facendola diventare una professione, un conto è che persone nella stessa identica condizione, a parità di affitto, che magari affittano la loro unica casa solo in estate, mentre sono in vacanza, paghino diversamente a seconda che il conduttore lo abbiano trovato al telefono, tramite amici, con un annuncio sul giornale, sui social o tramite una piattaforma. Siamo al ridicolo”.