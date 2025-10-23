Denatalità. Le proposte di AIDDA

“Apprezziamo l’impegno del Governo nel considerare la natalità una priorità nazionale, anche dal punto di vista culturale. È una direzione che riconosce il valore sociale della genitorialità e del naturale ciclo della vita e apre la strada a una riflessione più ampia sulla conciliazione tra vita, lavoro e impresa. Ma serve una trasformazione strutturale dell’organizzazione della società“.

Ad affermarlo è stata la presidente nazionale di Aidda (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda), Antonella Giachetti, commentando le misure contenute nella Manovra economica per contrastare la denatalità, tra cui il rafforzamento dei congedi parentali, gli strumenti per la conciliazione vita-lavoro e gli investimenti a favore del lavoro femminile.

Proseguendo nel suo intervento, Antonella Giachetti, ha poi aggiunto: “La ministra della Famiglia e delle Pari opportunità Eugenia Roccella ha giustamente sottolineato come la denatalità sia un fenomeno anche culturale tipico dei paesi con maggior benessere e su questo siamo perfettamente d’accordo. È necessario però lavorare su una trasformazione strutturale dell’organizzazione della società e del lavoro, che oggi resta pensato su criteri ancora troppo rigidi e spesso incompatibili con il ciclo della vita e di conseguenza della famiglia. Serve una società che permetta alle persone di scegliere un nuovo equilibrio che consenta alle donne di non dover scegliere tra maternità e carriera”.

Successivamente la Presidente di AIDDA, ha poi aggiunto: “Nel caso del congedo di maternità obbligatoria proponiamo di mantenere i cinque mesi attuali introducendo una maggiore flessibilità interna, così che la madre possa decidere come distribuirli. In questo modo sarebbe possibile rientrare gradualmente nel mondo del lavoro, senza il rischio di vedere ostacolato un normale progresso di carriera della lavoratrice madre, che a sua volta determinerà successivamente un pregiudizio di remunerazione e di livello pensionistico rispetto agli altri colleghi”.

E ancora: “Accanto a questo riteniamo necessario garantire il diritto allo smart working almeno per il primo anno di vita del bambino, o in alternativa forme flessibili di orario e turnazione per chi non può lavorare da remoto. La conciliazione non è un privilegio, ma una condizione essenziale per la sostenibilità sociale e produttiva del Paese”.

Infine, concludendo il suo intervento, Antonella Giachetti ha affermato: “Riteniamo poi necessarie misure concrete di sostegno alla genitorialità nelle imprese: crediti d’imposta per le imprese che realizzano asili nido aziendali o interaziendali, incentivi per le convenzioni con strutture già esistenti e piena deducibilità delle spese sostenute dalle madri lavoratrici per baby-sitter o badanti. È un investimento sul futuro e sul benessere delle persone, che riguarda tutti, non solo le donne”.

(Fonte e photocredit: AIDDA)