mercoledì, Ottobre 29, 2025
Istat. Ad ottobre cresce fiducia dei cosnumatori: “dato positivo, si interrompe il saliscendi”

Secondo i dati Istat resi noti ieri, a ottobre la fiducia dei consumatori sale da 96,8 a 97,6.

A commento di questa notizia sulla fiducia dei consumatori di ottobre, è arrivato l’intervento di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Dona, in merito, ha affermato: “Dato positivo. Si interrompe l’andamento altalenante, un saliscendi che durava da aprile. Finalmente si registra un miglioramento per due mesi consecutivi. Niente di esaltante, sia chiaro. Il dato, infatti, è ancora inferiore rispetto a quelli registrati a inizio anno, quando a gennaio e febbraio si era oltre 98”.

Successivamente, proseguendo nel suo intervento, il Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori ha ulteriormente specificato: “Inoltre, ci sono ancora luci e ombre. Peggiora, infatti, il dato forse più politico, ossia il giudizio sulla situazione economica dell’Italia, mentre resta stabile quello sulla situazione della famiglia, ossia non si registra alcun miglioramento. Vanno meglio, invece, le attese, che speriamo non vadano deluse, vista la fiacca e inconsistente manovra di bilancio appena presentata”.

