Circonvallazione di Torbole, scontro aperto: Segnana (Lega) attacca i veti. “150 milioni per liberare l’Alto Garda dal traffico soffocante”

La circonvallazione di Torbole torna al centro del dibattito politico e ambientalista. Dopo decenni di attesa, rinvii, progetti rivisti e opposizioni incrociate, la Provincia annuncia l’intenzione di procedere con un’opera considerata strategica per la viabilità dell’Alto Garda. La consigliera provinciale della Lega, Stefania Segnana, interviene con toni netti: “Quando un territorio resta bloccato per trent’anni a causa di piani irrealizzabili e veti contrapposti, il tempo delle parole è finito. La circonvallazione serve ora”.

Secondo Segnana, oggi l’abitato di Torbole è ostaggio di un traffico che nei mesi estivi raggiunge livelli “non più sostenibili”, con code, smog, residenti penalizzati e turisti in fuga. “Non è tutela del paesaggio lasciare migliaia di veicoli fermi nel centro storico. È uno sfregio quotidiano alla vivibilità”, commenta la consigliera.

Il progetto prevede una soluzione in galleria per oltre il 90% del tracciato, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sul territorio e tutelare il Linfano, una delle aree agricole più pregiate dell’Alto Garda. La Provincia ha stanziato 150 milioni di euro, cifra che consente l’immediata cantierabilità. L’opera sarà collegata al cantiere del tunnel Loppio-Busa, già in avanzamento, in una strategia che punta a risolvere in maniera definitiva il congestionamento della zona.

A sollevare critiche è il movimento Campobase, che parla di un progetto “accorciato e ridotto nei costi” rispetto alle versioni originarie e di una “scarsa tutela ambientale”. Segnana respinge le accuse: “Il progetto non è calato dall’alto. È stato aggiornato alle normative attuali, alle risorse reali e a criteri ambientali più stringenti. Ridurre i costi non significa ridurre la qualità: significa smettere di inseguire soluzioni faraoniche che non saranno mai realizzate”. La consigliera assicura che il tracciato rispetta i vincoli ambientali e le procedure di tutela del Linfano.

Il nodo resta politico e strategico: serve davvero una circonvallazione a Torbole? Per chi la sostiene, la risposta è sì. L’Alto Garda registra alcuni dei picchi di traffico più alti del Trentino, con ripercussioni su inquinamento, tempi di percorrenza, rumore e qualità della vita. Senza l’opera, sostengono dalla maggioranza, la zona rischia di restare paralizzata per altri decenni, proprio mentre il turismo internazionale chiede mete verdi, vivibili e accessibili.

Segnana parla di responsabilità istituzionale: “Le grandi opere non si annunciano per fare campagna elettorale. Si realizzano perché sono necessarie. Se la circonvallazione arriverà nei tempi previsti, sarà il simbolo di un Trentino che si muove e che investe nel suo futuro. Se resterà ostaggio delle polemiche, lasceremo l’Alto Garda soffocare nel traffico”.