Auto elettrica, Borchia attacca Bruxelles su industria e occupazione

La transizione europea all’auto elettrica torna al centro dello scontro politico a Strasburgo. Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo e coordinatore in Commissione Industria ed Energia, è intervenuto durante la plenaria nel dibattito su competitività e salvaguardia dei posti di lavoro nel settore automotive dell’Unione europea.

Il giudizio dell’eurodeputato leghista è netto. Secondo Borchia, l’obbligo di spingere verso l’elettrico avrebbe prodotto effetti pesanti sull’industria e sull’occupazione, senza che a Bruxelles vi sia stata una reale assunzione di responsabilità politica.

“Volkswagen valuta tagli per circa 100mila posti di lavoro e la chiusura di quattro stabilimenti, a Bruxelles qualcuno parla ancora di posti di lavoro di qualità?”, ha dichiarato Borchia.

Il rappresentante della Lega sostiene che l’Unione europea stia continuando a perseguire una transizione all’elettrico senza considerare adeguatamente i limiti della propria capacità energetica e industriale. Una strategia che, nella sua lettura, rischia di indebolire ulteriormente il comparto automotive europeo.

“La realtà — ha spiegato Borchia — è che l’Europa continua a perseguire una transizione all’elettrico senza considerare i limiti della propria capacità energetica e industriale”.

Nel mirino anche il rapporto con la Cina. Secondo Borchia, con gli Stati Uniti che hanno chiuso il mercato a Pechino e con la domanda interna cinese in rallentamento, il continente europeo sarebbe diventato “la valvola di sfogo della sovraccapacità produttiva” cinese.

Da qui la richiesta politica di cambiare rotta. Per l’eurodeputato leghista è arrivato il momento di abbandonare quelle che definisce “ubriacature ideologiche” e tornare a concentrarsi sulla difesa dell’industria, della competitività e dell’occupazione.