Albero di Natale Trento, arriva il gigante del Bondone: 24 mila luci e sfere dorate in piazza Duomo

Trento entra ufficialmente nel clima delle feste con l’arrivo dell’albero di Natale simbolo della città. Il grande abete bianco, proveniente dal Monte Bondone, ha raggiunto piazza Duomo nella serata del 3 novembre, con qualche ritardo dovuto alle dimensioni imponenti che hanno reso complesso il trasporto sotto i semafori sospesi tra Sopramonte e il Bus de Vela. Con i suoi sedici metri di altezza e una chioma ampia, il nuovo albero di Natale Trento diventerà il fulcro visivo dell’iniziativa “Trento, città del Natale”, che sarà inaugurata sabato 22 novembre.

Nei prossimi giorni la pianta sarà decorata con circa 24 mila luci a led bianche e sfere dorate, per trasformarsi in uno dei simboli più fotografati del periodo natalizio. Ma l’operazione non ha solo finalità scenografiche: l’abete, che ha circa cento anni e si trovava lungo la stradina verso le ex colonie di Candriai, è stato selezionato dall’Azienda Forestale anche per motivi di sicurezza. La rimozione permetterà infatti di illuminare meglio il bordo della carreggiata, migliorando la visibilità per chi percorre la zona.

Un secondo albero di Natale a Trento troverà casa nel quartiere delle Albere. Si tratta di un abete rosso di dieci metri, che sarà collocato in piazza delle Donne lavoratrici e illuminato da luci a led bianche. Anche in questo caso la scelta è ricaduta su una pianta il cui taglio contribuisce a rendere più sicuro il tratto stradale di riferimento.

Terminato il periodo delle feste, i due alberi non andranno sprecati: in un’ottica di economia circolare, saranno trasformati in legna da ardere e destinati ai censiti del Monte Bondone.