“Sandokan” di Giacomo Bisanti e Alessandro Sermoneta

Nel cuore del Borneo coloniale, un paradiso naturale abitato dai Dayak e dalle loro antiche tradizioni, ma dominato dalla spietata legge degli inglesi, naviga un uomo alla ricerca di libertà.

Sandokan è un pirata che vive alla giornata: combatte per se stesso e per la sua ciurma, non crede più nei regni, né negli dèi. Ma l’Oceano ha altri piani per lui e lo conduce fra le braccia di Marianna, la bellissima figlia del console inglese. Cresciuta sotto il cielo incandescente del Labuan, Marianna è determinata, intelligente, vuole essere padrona del proprio destino.

Negli occhi di Sandokan vede la stessa fame di libertà che arde in lei. È l’inizio di una storia impossibile tra due anime simili, di un amore in grado di unire Oriente e Occidente. In un’epoca che brucia di rivolta e trasformazione, mentre i villaggi si accendono in fiamme e promesse vengono sussurrate nell’ombra, il capitano James Brooke è disposto a tutto pur di riprendersi Marianna, anche cedere all’oscurità.

Il racconto di una donna indomita come il mare inesplorato della Malesia e di un avventuriero, in lotta contro le catene del colonialismo, posto davanti alla più difficile delle scelte: diventare il simbolo della rivolta o essere, semplicemente, un uomo.

La narrazione contemporanea di un capolavoro della letteratura, una nuova lettura del mito di Sandokan, riportato sugli schermi televisivi internazionali. Una storia che mette in evidenza la forza di un’eroina femminile come Marianna, la lotta di un pirata contro le ingiustizie di un Impero, l’amore per il suo popolo e la ricerca della propria identità.

Un omaggio a Emilio Salgari, che ha permesso ai suoi lettori di navigare per il mondo spinti dalla sola corrente dell’immaginazione.