“La bugia dell’orchidea” di Donato Carrisi

IL LIBRO

Immagina un’alba d’estate. Immagina l’aria immobile della campagna, l’odore dei campi, il frinire dei grilli. Immagina il buio che arretra all’invasione del giorno. Immagina ora un casale rosso, solitario in mezzo al nulla. Immagina di scorgere biciclette da bambini e giocattoli sulla ghiaia, panni stesi ad asciugare, galline e conigli, un moscone sopra un secchio. Immagina il silenzio. Un silenzio che non sembra appartenere a questo mondo. Un silenzio interrotto all’improvviso da un urlo disperato.

C’era una volta la famiglia C., tre figli piccoli e due genitori amorevoli. C’era una volta la famiglia perfetta, e ora non c’è più. Cos’è accaduto dentro il casale rosso in quella calda

notte d’agosto? Immagina qualcosa di terribile e crudele. Immagina che esista solo un possibile responsabile. L’unico sopravvissuto.

Immagina di avere la verità proprio davanti agli occhi. Ogni dettaglio combacia, ogni indizio è allineato e c’è una sola spiegazione. Non puoi sbagliare, hai tutte le risposte. Ma ciò che proprio non puoi immaginare è che questa non è la fine della storia.

È l’inizio.

L’AUTORE

Donato Carrisi è nato nel 1973 a Martina Franca e vive fra Roma e Milano. Dopo aver

studiato giurisprudenza, si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento. Scrittore, regista e sceneggiatore di serie televisive e per il cinema, è una firma del Corriere

della Sera. È l’autore dei romanzi bestseller internazionali (tutti pubblicati da Longanesi) Il

suggeritore, Il tribunale delle anime, La donna dei fiori di carta, L’ipotesi del male, Il

cacciatore del buio, La ragazza nella nebbia – dal quale ha tratto il film omonimo con cui

ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente -, Il maestro delle ombre,

L’uomo del labirinto – da cui ha tratto il film omonimo -, Il gioco del suggeritore, La casa

delle voci, Io sono l’abisso – da cui ha tratto il film omonimo -, La casa senza ricordi, La casa delle luci, L’educazione delle farfalle, La casa dei silenzi ed è autore della favola dark Eva e la sedia vuota. Ha vinto prestigiosi premi in Italia e all’estero come il Prix Polar e il Prix Livre de Poche in Francia e il Premio Bancarella in Italia. I suoi romanzi, tradotti in più di 30 lingue, hanno venduto milioni di copie.

(Fonte e photocredit: Longanesi)