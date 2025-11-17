lunedì, Novembre 17, 2025
HomeSportIl Trento Femminile si prende il derby: Azzurra battuta 2-0 sotto la...
Sport

Il Trento Femminile si prende il derby: Azzurra battuta 2-0 sotto la pioggia

Di redazione

-

0
0

Sotto una pioggia fitta e pesante, il Trento Femminile si prende il derby e soprattutto tre punti che pesano anche più dell’acqua caduta sul sintetico di San Bartolomeo. Le gialloblù superano l’Azzurra per 2-0, trascinate dalle reti di Ilaria Volpatti nel primo tempo e di Manar Hassanaine nella ripresa, firmando una prestazione solida, continua, quasi adulta nel modo in cui hanno saputo controllare ritmo e campo. È la terza partita consecutiva senza subire gol, un dettaglio che racconta bene la crescita della squadra. Con questa vittoria il Trento sale a 11 punti in classifica, piazzandosi al quarto posto e avvicinandosi a una sola lunghezza dal terzetto di testa formato da Sudtirol, Orobica e Villorba.

La partita si apre con un Azzurra aggressivo, almeno per i primi minuti, e la conclusione alta di Rovea al 4’ è il primo segnale che le padrone di casa non intendono restare a guardare. Il Trento però mette subito in chiaro la propria identità: linee strette, ritmo controllato e la sensazione costante di avere in mano la partita. Al quarto d’ora Lucchetta si avvicina al gol con un destro dal limite, ma è solo il preludio al vantaggio che arriva al 22’. Fenzi legge con coraggio un pallone lungo, anticipa fuori area e rilancia immediatamente l’azione sulla corsia sinistra; Lucchetta vola sulla fascia e mette in mezzo un cross che trova la deviazione giusta e la testata di Volpatti per l’1-0. L’Azzurra tenta una reazione, soprattutto con un paio di conclusioni dalla distanza firmate da Rovea e Daprà, ma Fenzi è sempre attenta e il Trento mantiene il controllo fino alla fine della prima frazione, sfiorando anche il raddoppio con Mosaner.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Trento continua a muovere il pallone con pazienza, sfrutta bene le catene laterali e trova il 2-0 al 10’. L’azione nasce ancora a sinistra, con Volpatti e Hassanaine a dialogare nello stretto prima di aprire il gioco sull’altro lato. Morleo raccoglie, mette un cross morbido e preciso, e Hassanaine chiude l’azione coronando la propria partita con il suo primo gol in maglia gialloblù. È la rete che di fatto mette il sigillo sul derby. L’Azzurra non riesce più a rendersi davvero pericolosa, se non con una conclusione centrale di Daprà, mentre il Trento continua a sfiorare il tris: prima Pagnoni colpisce un palo con un tiro-cross che non trova compagne né deviazioni, poi Mascanzoni, nel recupero, manca di poco il bersaglio con un colpo di testa in contropiede.

Articolo precedente
Se il cane abbia ed il vicino non dorme, il padrone paga
Articolo successivo
Artico: nuovi studi rivelano i livelli di inquinamento di neve e ghiaccio
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1816Politica757Cultura683Società629Editoriali434Salute e ambiente323Mondo287Economia257EVENTI205

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da