Trento. “Un tempo per noi due”: ciclo di incontri dedicato a relazione di coppia.

Torna anche quest’autunno Un tempo per noi due, il ciclo di incontri dedicato alla relazione di coppia.

Il primo appuntamento, È nato un papà cosa succede nella coppia, è in programma domani alle 20.30. Durante l’incontro, guidato dallo psicoterapeuta e ricercatore Franco Baldoni, i partecipanti rifletteranno sui cambiamenti che avvengono nella coppia con la nascita di un figlio, analizzando in particolare il ruolo dei papà.

Essere in coppia: il conflitto come spazio di crescita è invece l’argomento del secondo incontro, in programma giovedì 27 novembre alle 20.30: insieme alla psicologa Belen Rath, i partecipanti si confronteranno sul conflitto come occasione di crescita e scambio.

Entrambi gli incontri si svolgono online: per ricevere il link con cui accedere alla piattaforma è necessario scrivere all’email erika.concer@comune.trento.it.

Il percorso “Un tempo per noi due”, nato dalla consapevolezza che la vita di coppia non è un traguardo ma un cammino in continua trasformazione, è un’opportunità per confrontarsi sui principali temi che riguardano la relazione e per conoscere le diverse opportunità a sostegno delle coppie.

L’iniziativa, che negli anni ha visto la partecipazione di centinaia di coppie, è organizzata dal Comune di Trento e dal Tavolo della Formazione alle relazioni familiari, composto da AMA, Consultorio dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Consultorio Familiare Ucipem, Alfid, Laboratorio di Educazione al Dialogo, Istituto di Psicosintesi, Associazione ReACT e Forum delle associazioni familiari del Trentino.

(Fonte: Comune di Trento)