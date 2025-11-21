Il blocco dei siti porno e l’effetto annuncio che si è già dissolto

Per giorni sembrava che l’Italia stesse per assistere a una rivoluzione epocale: i siti porno bloccati, l’accesso filtrato, i minori finalmente protetti da una barriera tecnologica inaggirabile. Sui social si era agitata perfino una certa ansia collettiva, fatta di battute, sberletti e qualche moralismo improvvisato. Eppure, come spesso accade in questo Paese, l’enfasi dell’annuncio ha preceduto – e schiacciato – la realtà dei fatti.

Perché oggi, a distanza di poco tempo, la fotografia è sorprendentemente semplice: i siti porno continuano a essere tutti perfettamente attivi, accessibili come prima, e gli utenti non hanno percepito alcun vero cambiamento. La grande stretta si è trasformata in un movimento d’aria.

Sulla carta, la norma prevede l’obbligo di una verifica seria dell’età, con sistemi a doppio anonimato e l’intervento di un soggetto terzo. Una regolamentazione avanzata, persino ambiziosa. Ma la verità è che l’intero impianto non è ancora operativo: i colossi del porno, quasi tutti con sede all’estero, hanno tempo fino ai primi mesi del 2026 per adeguarsi, e finché questo termine non scade non possono essere né puniti né bloccati. In sostanza: l’Italia ha acceso i riflettori su un provvedimento che, giuridicamente, oggi non può essere applicato.

Anche la temuta sanzione da 250 mila euro – presentata come una sciabolata regolatoria – alla prova dei numeri appare poco più di un simbolo. L’industria del porno online vale tra i 97 e i 120 miliardi di dollari l’anno. Pornhub macina da solo cifre comprese tra i 500 milioni e il miliardo. Una multa da 250 mila euro, una tantum, per operatori di questo calibro è un rumore di fondo. Non crea deterrenza, non genera panico, non sposta nulla. È un costo di gestione, nulla più.

E qui si comprende la vera chiave del problema: il grande clamore intorno al blocco dei siti porno si è sciolto non appena ci si è accorti che la misura, per il momento, non tocca nessuno. Nel migliore dei casi, nel corso del 2026, nasceranno dei filtri più avanzati – filtri che, realisticamente, potranno essere aggirati in pochi secondi grazie alle VPN, ormai di utilizzo comune e spesso gratuite. La tutela dei minori non può basarsi sull’illusione che un blocco geografico sia sufficiente.

C’è però un aspetto interessante, l’unico che al momento ha avuto un effetto concreto: i siti pornografici hanno aggiornato la schermata di accesso, rendendola più chiara, più visibile e soprattutto più esplicita nel segnalare che si sta entrando in un contenuto riservato ai maggiorenni. È un passo minimo, certo, ma quantomeno tangibile. Una forma di avvertimento che forse non fermerà nessuno, ma che ha il merito di riportare l’utente davanti a un gesto consapevole, non automatico.

Ed è forse questo l’unico risultato vero, finora: non un blocco, non un filtro, non una stretta, ma una maggiore consapevolezza visiva.

Il resto – le promesse, le scadenze, la retorica del “stop al porno ai minori” – è ancora appeso in un limbo normativo, destinato a realizzarsi lentamente o forse a non realizzarsi affatto.

Morale della storia: la grande tempesta annunciata si è dissolta in un nulla di fatto, e il mondo dei siti porno continua a scorrere identico a prima, forte di un’industria miliardaria e di sanzioni che, nel confronto, sembrano monete da mettere nella cassetta delle offerte. Fra qualche mese forse vedremo i primi adeguamenti tecnici. Forse. Nel frattempo, l’unico cambiamento reale è la riga in più sulla schermata d’ingresso: un avviso che, paradossalmente, è l’unico elemento davvero efficace perché è stato l’unico davvero implementato.