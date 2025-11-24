lunedì, Novembre 24, 2025
Nevica in tutto il Trentino: massima prudenza alla guida

Fin dalle prime ore del mattino la neve sta imbiancando l’intero territorio provinciale, con accumuli anche in fondovalle.

La bellezza del paesaggio “trasformato” dai fiocchi, tuttavia, si accompagna a condizioni di guida delicate, che richiedono prudenza, attenzione e dotazioni invernali adeguate.

Le squadre del Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento sono operative senza interruzione con mezzi sgombraneve e spargisale, ma le precipitazioni in corso possono rendere la carreggiata scivolosa e rallentare gli spostamenti soprattutto nei tratti in quota e lungo i valichi.

Meteotrentino riferisce che fino alla sera di oggi sono possibili deboli nevicate che però potrebbero trasformarsi in pioggia, soprattutto nel pomeriggio e nelle valli più ampie.

Dalla sera e nella prossima notte le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. Entro domani mattina, oltre gli 800 – 1000 metri potranno cadere 10 – 20 centimetri o più di neve, mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote più basse. Soprattutto nelle valli più ampie e ventilate, la neve potrà quindi trasformarsi in pioggia, ma neve o neve mista a pioggia potrà cadere anche nei fondovalle soprattutto durante le fasi più intense.

Le precipitazioni si esauriranno nel pomeriggio di martedì quando i venti tenderanno ad intensificarsi da nord.

Dalla Provincia Autonoma di Trento specificano come gli automobilisti siano invitati a verificare le condizioni del proprio mezzo, montare pneumatici invernali o catene a bordo e adottare una guida prudente.

Sono possibili rallentamenti in attraversamento di Trento in direzione nord lungo la SS12 dell’Abetone e del Brennero.

La raccomandazione è di guidare con prudenza in particolare nei seguenti tratti, dove è presente neve direttamente sulla sede stradale.

  • SS42 del Tonale e della Mendola
  • SS239 di Campiglio
  • SS242 di Val Gardena e Passo Sella
  • SS350 di Folgaria e di Val d’Astico
  • SP2 Rovereto – Folgaria
  • SP03 San Valentino
  • SP206 di Marilleva

La neve è presente anche sui seguenti passi:

  • SS42 del Tonale e della Mendola
  • SS48 delle Dolomiti
  • SS50 del Grappa e del Passo Rolle
  • SS239 di Campiglio
  • SS242 di Val Gardena e Passo Sella
  • SS350 di Folgaria e di Val d’Astico
  • SP2 Rovereto – Folgaria
  • SP03 San Valentino
  • SP206 di Marilleva
  • SP20 del Lago di Cei
  • SP85 del Monte Bondone
  • SP143 dei Francolini
  • SP224 del Redebus
  • SP230 dei Dossioli

È possibile la formazione di ghiaccio, con condizioni di aderenza ridotta, in questi tratti:

  • SS46 del Pasubio
  • SS50 del Grappa e del Passo Rolle

(Fonte: a.bg. – Provincia Autonoma di Trento)

