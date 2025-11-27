“Oro” di Beppe Scienza

IL LIBRO
|Comprare oro? Sembra una sicurezza, la miglior difesa per i risparmi. La Banca d’Italia, di Francia, di Cina hanno ingenti riserve auree. Ma la realtà è più complessa: per alcuni versi l’oro «funziona» peggio di come si crede, per altri versi meglio.
In questo suo ultimo lavoro, Beppe Scienza sviscera tutto ciò che lo riguarda, a vantaggio di chi ha pochi o tanti soldi da investire.
La prima parte (Oro, perché no) è infatti dedicata agli svantaggi (perlopiù taciuti) dell’investimento in oro: non è vero che difende bene dall’inflazione, in Italia è tartassato, i normali risparmiatori non hanno accesso a mercati regolamentati.
La seconda parte (Oro, perché sì) spiega invece perché ha senso comprarlo: come riserva di valore anonima e non tracciata (vantaggio quasi mai citato), come ultima spiaggia in caso di crac generalizzati, come bene rifugio migliore di tutti gli altri.
Chiude il volume una Guida operativa e fiscale, che fa luce sui numerosi aspetti tecnici che riguardano la gestione dell’oro, tra cui le questioni se le monete siano meglio dei lingotti, dove tenere l’oro e per quali obiettivi sia meglio quello fisico, finanziario o digitale (con un capitolo per gli speculatori).
L’oro non è ciò che molti credono, soprattutto è diverso da come lo presenta chi lo vende. Questo libro è la guida essenziale per tutti i risparmiatori, da quelli inesperti fino ai più accorti, per capire di più e investire al meglio.
L’AUTORE
| Beppe Scienza Matematico, insegna al Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino. Dal 1976 si occupa di risparmio e previdenza integrativa.
Fra i suoi libri: Tempo & denaro (Il Sole 24 Ore, 1988), Il risparmio tradito (Cortina, 2001), La pensione tradita (Fazi, 2007), Viva i contanti (Ponte alle Grazie, 2021), I nostri soldi e l’inflazione (Ponte alle Grazie, 2024). Già collaboratore di «Repubblica», «Corriere della sera», «Libero», «Milano Finanza», «Oggi», «Capital», dal 2014 è opinionista del «Fatto Quotidiano».
Consulente per decenni di società e privati, dal 2001 tiene corsi e webinar per enti, associazioni e risparmiatori su risparmio e previdenza, temi su cui pubblica in rete informazioni sui siti www.ilrisparmiotradito.it www.beppescienza.it.
(Fonte: Ponte alle Grazie)