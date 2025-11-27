giovedì, Novembre 27, 2025
HomeUncategorized"Oro" di Beppe Scienza
Uncategorized

“Oro” di Beppe Scienza

Di redazione

-

0
0
IL LIBRO
Comprare oro? Sembra una sicurezza, la miglior difesa per i risparmi. La Banca d’Italia, di Francia, di Cina hanno ingenti riserve auree. Ma la realtà è più complessa: per alcuni versi l’oro «funziona» peggio di come si crede, per altri versi meglio.

In questo suo ultimo lavoro, Beppe Scienza sviscera tutto ciò che lo riguarda, a vantaggio di chi ha pochi o tanti soldi da investire.

La prima parte (Oro, perché no) è infatti dedicata agli svantaggi (perlopiù taciuti) dell’investimento in oro: non è vero che difende bene dall’inflazione, in Italia è tartassato, i normali risparmiatori non hanno accesso a mercati regolamentati.

La seconda parte (Oro, perché sì) spiega invece perché ha senso comprarlo: come riserva di valore anonima e non tracciata (vantaggio quasi mai citato), come ultima spiaggia in caso di crac generalizzati, come bene rifugio migliore di tutti gli altri.

Chiude il volume una Guida operativa e fiscale, che fa luce sui numerosi aspetti tecnici che riguardano la gestione dell’oro, tra cui le questioni se le monete siano meglio dei lingotti, dove tenere l’oro e per quali obiettivi sia meglio quello fisico, finanziario o digitale (con un capitolo per gli speculatori).

L’oro non è ciò che molti credono, soprattutto è diverso da come lo presenta chi lo vende. Questo libro è la guida essenziale per tutti i risparmiatori, da quelli inesperti fino ai più accorti, per capire di più e investire al meglio.
L’AUTORE
 Beppe Scienza Matematico, insegna al Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino. Dal 1976 si occupa di risparmio e previdenza integrativa.

Fra i suoi libri: Tempo & denaro (Il Sole 24 Ore, 1988), Il risparmio tradito (Cortina, 2001), La pensione tradita (Fazi, 2007), Viva i contanti (Ponte alle Grazie, 2021), I nostri soldi e l’inflazione (Ponte alle Grazie, 2024). Già collaboratore di «Repubblica», «Corriere della sera», «Libero», «Milano Finanza», «Oggi», «Capital», dal 2014 è opinionista del «Fatto Quotidiano».

Consulente per decenni di società e privati, dal 2001 tiene corsi e webinar per enti, associazioni e risparmiatori su risparmio e previdenza, temi su cui pubblica in rete informazioni sui siti www.ilrisparmiotradito.it www.beppescienza.it.

(Fonte: Ponte alle Grazie)

Articolo precedente
Antartide: al via la campagna conclusiva del progetto Beyond EPICA-Oldest Ice 
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1842Politica757Cultura691Società637Editoriali435Salute e ambiente331Mondo288Economia258EVENTI211

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da