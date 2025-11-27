“Oro” di Beppe Scienza

Comprare oro? Sembra una sicurezza, la miglior difesa per i risparmi. La Banca d’Italia, di Francia, di Cina hanno ingenti riserve auree. Ma la realtà è più complessa: per alcuni versi l’oro «funziona» peggio di come si crede, per altri versi meglio.



In questo suo ultimo lavoro, Beppe Scienza sviscera tutto ciò che lo riguarda, a vantaggio di chi ha pochi o tanti soldi da investire.



La prima parte (Oro, perché no) è infatti dedicata agli svantaggi (perlopiù taciuti) dell’investimento in oro: non è vero che difende bene dall’inflazione, in Italia è tartassato, i normali risparmiatori non hanno accesso a mercati regolamentati.



La seconda parte (Oro, perché sì) spiega invece perché ha senso comprarlo: come riserva di valore anonima e non tracciata (vantaggio quasi mai citato), come ultima spiaggia in caso di crac generalizzati, come bene rifugio migliore di tutti gli altri.



Chiude il volume una Guida operativa e fiscale, che fa luce sui numerosi aspetti tecnici che riguardano la gestione dell’oro, tra cui le questioni se le monete siano meglio dei lingotti, dove tenere l’oro e per quali obiettivi sia meglio quello fisico, finanziario o digitale (con un capitolo per gli speculatori).



L’oro non è ciò che molti credono, soprattutto è diverso da come lo presenta chi lo vende. Questo libro è la guida essenziale per tutti i risparmiatori, da quelli inesperti fino ai più accorti, per capire di più e investire al meglio.