Cala fiducia consumatori a novembre. UNC: “Un Natale in bianco”

Secondo i dati Istat resi noti ieri, a novembre la fiducia dei consumatori scende da 97,6 a 95.

Riguardo a questa notizia è arrivato l’intervento di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha commentato: “Un Natale in bianco! Dopo il dato positivo di ottobre, crolla la fiducia proprio con l’approssimarsi delle feste, con il rischio di una possibile gelata sui consumi di Natale”.

Ancora Dona, proseguendo poi nel suo intervento, ha voluto ulteriormente specificare: “Crollano, infatti, sia il giudizio che le attese sulla situazione della famiglia, rispettivamente di 3,5 e di 4,4 punti percentuali. Come se non bastasse, scendono anche le opportunità attuali di acquistare beni durevoli, ossia proprio quei prodotti che tipicamente si acquistano a Natale. Se a questo si aggiunge che a novembre è scattato anche il bonus elettrodomestici, il quadro diventa sconfortante e attesta la gravità della situazione, con i consumi al palo e la crescita asfittica del Pil, tendenze contro le quali la manovra di bilancio di quest’anno non fa nulla, dato che il 62,2% delle risorse aiuterà il 20% più ricco della popolazione, come attestano i dati Istat”.