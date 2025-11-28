venerdì, Novembre 28, 2025
HomeAttualitàCala fiducia consumatori a novembre. UNC: "Un Natale in bianco"
Attualità

Cala fiducia consumatori a novembre. UNC: “Un Natale in bianco”

Di redazione

-

0
0

Secondo i dati Istat resi noti ieri, a novembre la fiducia dei consumatori scende da 97,6 a 95.

Riguardo a questa notizia è arrivato l’intervento di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha commentato: “Un Natale in bianco! Dopo il dato positivo di ottobre, crolla la fiducia proprio con l’approssimarsi delle feste, con il rischio di una possibile gelata sui consumi di Natale”.

Ancora Dona, proseguendo poi nel suo intervento, ha voluto ulteriormente specificare: “Crollano, infatti, sia il giudizio che le attese sulla situazione della famiglia, rispettivamente di 3,5 e di 4,4 punti percentuali. Come se non bastasse, scendono anche le opportunità attuali di acquistare beni durevoli, ossia proprio quei prodotti che tipicamente si acquistano a Natale. Se a questo si aggiunge che a novembre è scattato anche il bonus elettrodomestici, il quadro diventa sconfortante e attesta la gravità della situazione, con i consumi al palo e la crescita asfittica del Pil, tendenze contro le quali la manovra di bilancio di quest’anno non fa nulla, dato che il 62,2% delle risorse aiuterà il 20% più ricco della popolazione, come attestano i dati Istat”.

Articolo precedente
ISS. Alzheimer: forte squilibrio Nord-Sud nell’accesso a servizi su demenze 
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1845Politica759Cultura691Società637Editoriali436Salute e ambiente333Mondo288Economia261EVENTI212

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da