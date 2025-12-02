A Trento il nuovo master gratuito per social workers: ultimi giorni per iscriversi

C’è tempo solo fino al 15 dicembre per iscriversi al nuovo master dell’Università di Trento pensato per chi lavora ogni giorno accanto a persone in condizioni di fragilità. È un’occasione formativa rara, soprattutto perché – a differenza della maggior parte dei percorsi post-laurea – è completamente gratuita per chi rispetta l’obbligo di frequenza dell’80%, grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito del piano nazionale Inclusione – Lotta alla Povertà 2021-2027.

Il master, dal titolo “Specializzazione in metodi e pratiche di rafforzamento dei percorsi di presa in carico e accompagnamento sociale”, è l’unica nuova proposta dell’Ateneo trentino per l’anno accademico 2025/26 e si rivolge agli operatori e alle operatrici degli Ambiti territoriali sociali e dei Comuni. Per accedere ai 45 posti disponibili è necessaria la laurea in alcune classi del settore e un contratto di lavoro dipendente nei servizi sociali territoriali.

L’obiettivo è ambizioso: formare professionisti capaci di costruire percorsi di inclusione, tutela e benessere insieme alle persone più fragili, con un approccio multidisciplinare e orientato a un welfare più partecipativo. La coordinatrice, Teresa Bertotti, professoressa associata di Servizio sociale al Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, sottolinea come il percorso miri a rafforzare conoscenze e competenze su normativa, politiche sociali, fenomeni di povertà e fragilità familiare, oltre che sulle pratiche operative oggi necessarie negli interventi di tutela. L’orizzonte, spiega, è quello di una maggiore partecipazione delle persone – adulte e minorenni – alle decisioni che riguardano la loro vita.

Il master è di primo livello, vale 60 crediti e dura 14 mesi, con avvio a gennaio. La formazione si sviluppa in quattro giornate di lezione al mese, distribuite tra giovedì, venerdì e sabato, anche in modalità online. Il progetto è realizzato in collaborazione con Agevolando, Sos Villaggi dei Bambini e Cismai, realtà impegnate da anni nella tutela di chi vive situazioni di vulnerabilità.

Le iscrizioni chiudono lunedì 15 dicembre alle ore 12. Tutte le informazioni, insieme al bando completo, sono disponibili sul sito dell’Università di Trento:

https://www.unitn.it/it/master/specializzazione-in-metodi-e-pratiche-di-rafforzamento-dei-percorsi-di-presa-in-carico-e-accompagnamento-sociale