Autovelox. I ricorsi continuano ad essere possibili ovunque

Alla fine del mese di novembre è terminato il censimento degli autovelox, I Comuni dovrebbero aver registrato le proprie postazioni in un elenco che il ministero dei Trasporti ha pubblicato online.

Premettiamo che i limiti di velocità vanno rispettati, anche se talvolta possono essere considerati assurdi, perché – recente studio scientifico – riducono la mortalità stradale.

Rimane comunque il problema dell’efficienza degli apparecchi utilizzati, efficienza per la quale, così come si chiede agli automobilisti di rispettare il codice, è bene che anche le istituzioni siano altrettanti rispettose.

Questo significa che se si riceve una multa per infrazione dei limiti di velocità, si può controllare se lo specifico autovelox è tra quelli registrati e, nel caso, presentare ricorso.

La questione però è ancora più articolata. L’attuale censimento lascia comunque irrisolto un problema che la Corte di Cassazione ha più volte sollevato dando torto alle istituzioni: gli autovelox non vanno solo approvati e registrati, ma anche omologati.

Il codice della strada è esplicito in merito, ma il ministero che dovrebbe promulgare specifico decreto in merito, non lo fa. Questo accade perché il ministero sembra non avere intenzione di privare i Comuni di una fonte di introiti cospicui che, omologate le apparecchiature, verrebbero meno.

Nel frattempo, il ministero dell’Interno ha inviato alcune circolari a Comuni e Prefetti ribadendo – al contrario di quanto prevede la legge – che l’omologa può anche non essere considerata per la validità del dispositivi. Va da sè che una circolare, per quanto autorevole, non può sostituire i dettami della legge.

Quindi ad oggi, in presenza di autovelox che non sono affidabili da un punto di vista tecnico, ci sono due motivi per poter presentare ricorso: la non presenza dello specifico dispositivo nell’elenco del ministero e – valido per tutti gli autovelox – la mancanza di omologazione.

Qui la modulistica Aduc per un eventuale ricorso.

Vincenzo Donvito Maxia presidente Aduc