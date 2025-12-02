MUSE. Il 3 dicembre la presentazione del totem dedicato all’accessibilità

Mercoledì 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, il MUSE – Museo delle Scienze di Trento presenterà il totem informativo dedicato all’accessibilità: uno strumento pensato per accompagnare ogni visitatrice e visitatore verso un’esperienza museale realmente inclusiva.

La struttura – un prisma triangolare in legno alto due metri, collocato nell’atrio del museo – raccoglie mappe tattili del museo, guide scritte in linguaggio Easy to Read (facile da leggere) e in simboli della CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e una serie di QR code che rimandano a contenuti di approfondimento e video in LIS/IS (Lingua dei segni italiana) sull’offerta museale. La presentazione avverrà all’interno dell’evento “MUSE Soft”, un pomeriggio di esperienze accessibili e inclusive volte a valorizzare le diversità.

Il MUSE si conferma polo d’eccellenza per l’approccio integrato per i programmi di accessibilità, realizzati con il sostegno del Gruppo Lavazza e Zobele by kdc/one, e per l’attenzione rivolta al benessere di tutte le persone, in particolare di chi è sensibile agli stimoli sensoriali o ha una disabilità fisica o cognitiva.

Sull’evento sono intervenuti Romana Scandolari, Paolo Degiovannie e Katia Franzoso del Programma Accessibilità e Inclusione del MUSE, affermando: “Con questo totem abbiamo voluto raccogliere e valorizzare in un unico luogo le molte azioni sviluppate negli anni in tema di accessibilità museale. Il nostro obiettivo è garantire un’accoglienza completa, fornendo strumenti utili fin dall’ingresso, così da permettere a chiunque di vivere il museo in autonomia, comfort e sicurezza”.

Il totem, realizzato da Cuccia con Ufficio tecnico MUSE e Associazioni ciechi Borgo Valsugana, è stato progettato per offrire in modo chiaro e immediato tutte le informazioni sui servizi per la famiglia (realizzati anche grazie al supporto di I.GO Distribution) e sugli strumenti di accessibilità disponibili al MUSE, diventando un punto di riferimento per orientarsi ancora prima di iniziare la visita.

La postazione offre numerosi supporti: una mappa tattile con informazioni in Braille; guide in linguaggio Easy to Read e nei simboli della CAA; una Storia Sociale per preparare la visita; materiali per persone con Bisogni Comunicativi Complessi; QR code che rimandano a video LIS/IS e alla traduzione in 16 lingue della guida “Facile da leggere” del MUSE. Il totem è inoltre dotato di un gancio per appoggiare il “bastone bianco” che aiuta le persone non vedenti o ipovedenti a orientarsi. A disposizione anche una sensory bag contenente un kit pensato per rendere l’esperienza museale maggiormente fruibile: cuffie antirumore, giocattoli sensoriali, guanti in stoffa e un activity book con schede-attività realizzate per rendere interattiva e personale l’esperienza di visita al museo.

Il programma di “MUSE Soft”

Il nuovo totem sarà presentato all’interno di “MUSE Soft”, un pomeriggio di attività – dalle 14 alle 18 – che unisce scienza, creatività e benessere tra giochi, visite guidate e momenti di relax. Il pubblico potrà esplorare la matematica e la natura attraverso attività tattili e interattive che agevoleranno una fruizione tranquilla e personalizzata. Nel Big Void, i suoni rilassanti dell’handpan suonato da Claudio Scarabello creeranno un’atmosfera immersiva.

Alle 15 prenderà il via la visita guidata “Alpi e Kilimangiaro: ghiacciai lontani, storie comuni”, con interpretariato LIS in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi di Trento: un’occasione per scoprire le connessioni tra due ambienti montani distanti e uniti da fragilità e trasformazioni climatiche simili.

Il pomeriggio si concluderà alle 16 con una visita in Tandem, già parte del programma IncluVisity del Gruppo Lavazza. Lo staff del progetto Tandem ti accompagnerà in una visita “a due voci” alla scoperta degli animali del Big Void. Durante questa speciale visita, la relazione interpersonale acquista un valore fondamentale, rendendo l’esperienza in museo ancora più emozionante.

Tutte le attività sono incluse nel biglietto d’ingresso al museo.

(Fonte e per visionare il programma completo: MUSE)