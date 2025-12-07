domenica, Dicembre 7, 2025
Attualità

Ponte 8 dicembre Trentino, traffico intenso previsto sull’A22

Di redazione

-

0
0

Nel fine settimana del Ponte dell’Immacolata entra nel vivo la stagione turistica invernale in Trentino, con migliaia di visitatori diretti verso le località di montagna, i mercatini e le principali attrazioni sul territorio. Un flusso che renderà particolarmente delicata la gestione della viabilità, soprattutto nella giornata di lunedì 8 dicembre 2025, quando è previsto il rientro verso le località di pianura. Le previsioni indicano un traffico intenso sull’A22 in direzione sud, con bollino giallo dalle prime ore del mattino fino a mezzogiorno e bollino nero dalle 12 alle 24, e un possibile sovraccarico anche sulle arterie provinciali sia di fondovalle che delle valli più turistiche. Il Trentino si sta preparando a gestire questa fase delicata attraverso il coordinamento tra tutte le strutture coinvolte: la Sala operativa provinciale monitorerà in tempo reale la situazione, in raccordo con il Centro Assistenza Utenti dell’A22, garantendo aggiornamenti costanti agli automobilisti.

A tutti i viaggiatori si consiglia, se possibile, di anticipare il rientro per evitare code e rallentamenti, scegliendo la giornata di domenica o le prime ore del mattino di lunedì, quando la circolazione è in genere più fluida. Si raccomanda inoltre prudenza alla guida, rispetto delle dotazioni invernali obbligatorie e una valutazione attenta degli spostamenti non necessari nelle fasce orarie di maggiore intensità del traffico, in particolare nel pomeriggio e nella serata dell’8 dicembre. Un flusso continuo di informazioni sarà garantito dai pannelli a messaggio variabile presenti lungo le principali arterie e dai comunicati trasmessi a cadenza oraria dalle radio locali. Per chi desidera consultare la situazione in tempo reale, il punto di riferimento resta il portale “Viaggiare in Trentino” (www.viaggiareintrentino.it) e i relativi canali social, mentre è sempre attivo il numero verde 800-994411.

Dal punto di vista meteorologico, le giornate che precedono l’8 dicembre si preannunciano asciutte e complessivamente stabili su tutto il territorio provinciale. Secondo Meteotrentino fino alla mattina di domenica 7 dicembre non sono attese precipitazioni, mentre l’inversione termica e le brinate notturne potranno interessare le zone pianeggianti più umide e poco ventilate, con particolare attenzione ai ponti e alle aree dove il ghiaccio potrebbe rendere scivolosa la sede stradale. Nel pomeriggio e nella serata di domenica è previsto il transito di un fronte caldo con precipitazioni confinate oltre il confine alpino e sulla cresta di confine, con fenomeni deboli o molto deboli sui rilievi settentrionali e possibili nevicate oltre i 1600 metri, comunque senza accumuli significativi. Per lunedì 8 dicembre, giorno del rientro del Ponte, le previsioni non indicano precipitazioni e confermano un quadro stabile con temperature in aumento nelle quote più alte.

redazione
redazione

