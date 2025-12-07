Ponte 8 dicembre Trentino, traffico intenso previsto sull’A22

Nel fine settimana del Ponte dell’Immacolata entra nel vivo la stagione turistica invernale in Trentino, con migliaia di visitatori diretti verso le località di montagna, i mercatini e le principali attrazioni sul territorio. Un flusso che renderà particolarmente delicata la gestione della viabilità, soprattutto nella giornata di lunedì 8 dicembre 2025, quando è previsto il rientro verso le località di pianura. Le previsioni indicano un traffico intenso sull’A22 in direzione sud, con bollino giallo dalle prime ore del mattino fino a mezzogiorno e bollino nero dalle 12 alle 24, e un possibile sovraccarico anche sulle arterie provinciali sia di fondovalle che delle valli più turistiche. Il Trentino si sta preparando a gestire questa fase delicata attraverso il coordinamento tra tutte le strutture coinvolte: la Sala operativa provinciale monitorerà in tempo reale la situazione, in raccordo con il Centro Assistenza Utenti dell’A22, garantendo aggiornamenti costanti agli automobilisti.

A tutti i viaggiatori si consiglia, se possibile, di anticipare il rientro per evitare code e rallentamenti, scegliendo la giornata di domenica o le prime ore del mattino di lunedì, quando la circolazione è in genere più fluida. Si raccomanda inoltre prudenza alla guida, rispetto delle dotazioni invernali obbligatorie e una valutazione attenta degli spostamenti non necessari nelle fasce orarie di maggiore intensità del traffico, in particolare nel pomeriggio e nella serata dell’8 dicembre. Un flusso continuo di informazioni sarà garantito dai pannelli a messaggio variabile presenti lungo le principali arterie e dai comunicati trasmessi a cadenza oraria dalle radio locali. Per chi desidera consultare la situazione in tempo reale, il punto di riferimento resta il portale “Viaggiare in Trentino” (www.viaggiareintrentino.it) e i relativi canali social, mentre è sempre attivo il numero verde 800-994411.

Dal punto di vista meteorologico, le giornate che precedono l’8 dicembre si preannunciano asciutte e complessivamente stabili su tutto il territorio provinciale. Secondo Meteotrentino fino alla mattina di domenica 7 dicembre non sono attese precipitazioni, mentre l’inversione termica e le brinate notturne potranno interessare le zone pianeggianti più umide e poco ventilate, con particolare attenzione ai ponti e alle aree dove il ghiaccio potrebbe rendere scivolosa la sede stradale. Nel pomeriggio e nella serata di domenica è previsto il transito di un fronte caldo con precipitazioni confinate oltre il confine alpino e sulla cresta di confine, con fenomeni deboli o molto deboli sui rilievi settentrionali e possibili nevicate oltre i 1600 metri, comunque senza accumuli significativi. Per lunedì 8 dicembre, giorno del rientro del Ponte, le previsioni non indicano precipitazioni e confermano un quadro stabile con temperature in aumento nelle quote più alte.